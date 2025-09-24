भीलवाड़ा में गौ तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग मामला, मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग

Bhilwara News : भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना क्षेत्र में गो तस्करी के शक में पशु मेले से बैल खरीद कर ला रहे शेरू खान के मोब लिंचिंग हत्याकांड को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग लगातार सक्रिय है. प्रदेश प्रभारी जनाब एम.डी. चोपदार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल (एलिवेशन) का गठन किया गया, जिसने बनेड़ा थाना अधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा की.

इस दौरान मंदसौर से आए शेरू के परिजन भी उपस्थित रहे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरी व्यथा सुनाई. मामले से संबंधित बात एडवोकेट जैनुल शेख़ ने कानूनी रूप से मामले में अपनी सलाह दी. परिजनों के बयान और मेडिकल प्रक्रिया पूरी कराकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है.

बनेड़ा थाना अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी एवं आगे की कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एम.डी. चोपदार ने मांग रखी कि पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा दिया जाए, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाए.

इस मौके पर मुल्तानपुरा से हाजी फारूक, मुख्तयार खां, शहीद खां, इकराम खां, मोहसिन खां, मंजूर खां सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे. पूरे मामले की मॉनिटरिंग स्वयं राज्य मंत्री मदरसा बोर्ड एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एम.डी. चोपदार ने की. एडवोकेट चांद डबगर, एडवोकेट जैनुल शेख़ (सेशन कोर्ट, भीलवाड़ा), अहसान छिपा, प्रभारी सोनू खान कायमखानी, सह-प्रभारी आरिफ बिसायती, इकबाल पठान बनेड़ा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अहम योगदान दिया.

