Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा में शिक्षक के तबादले पर बवाल, 8 डिग्री ठंड में रातभर धरने पर बैठे छात्र

Rajasthan Protest News: भीलवाड़ा के नंदराय में शिक्षक शंकरलाल जाट के तबादले के विरोध में छात्र 8 डिग्री तापमान में रात भर स्कूल के बाहर डटे रहे. छात्रों को हवाई यात्रा कराने वाले इस लोकप्रिय शिक्षक को वापस लाने के लिए अब आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Jan 13, 2026, 04:44 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 04:44 PM IST

Trending Photos

कोटा नॉर्दन बाइपास से लेकर जयपुर मेट्रो विस्तार तक, राजस्थान के लोगों को अप्रैल 2026 तक मिलेंगे ये तोहफे!
8 Photos
Rajasthan government project

कोटा नॉर्दन बाइपास से लेकर जयपुर मेट्रो विस्तार तक, राजस्थान के लोगों को अप्रैल 2026 तक मिलेंगे ये तोहफे!

जयपुर-भरतपुर में इन दिन हो सकती है बारिश, राजस्थान में घने कोहरे और ठंड से लोगों की छूट रही धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

जयपुर-भरतपुर में इन दिन हो सकती है बारिश, राजस्थान में घने कोहरे और ठंड से लोगों की छूट रही धूजणी!

मकर संक्रांति पर राजस्थान की वो परंपराएं, जो मोबाइल युग में होती जा रही हैं लुप्त
7 Photos
do you know

मकर संक्रांति पर राजस्थान की वो परंपराएं, जो मोबाइल युग में होती जा रही हैं लुप्त

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान क्या है खर्च करने की लिमिट?
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान क्या है खर्च करने की लिमिट?

भीलवाड़ा में शिक्षक के तबादले पर बवाल, 8 डिग्री ठंड में रातभर धरने पर बैठे छात्र

Bhilwara Teacher Transfer: भीलवाड़ा के नंदराय कस्बे में शिक्षा और स्नेह की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली है, जिसने प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए हैं. यहां के 'राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय' के छात्र अपने प्रिय भूगोल व्याख्याता (लेक्चरर) शंकरलाल जाट के तबादले के विरोध में सोमवार शाम से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. कड़ाके की ठंड और 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद, छात्र रात भर स्कूल के मुख्य द्वार पर बिस्तर लगाकर सोए, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

क्यों है शिक्षक के प्रति इतना लगाव?
शंकरलाल जाट केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि छात्रों के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं. उनके प्रति छात्रों के इस जुनून के पीछे ठोस कारण हैं. शंकरलाल ने घोषणा की थी कि जो छात्र बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाएंगे, वे उन्हें अपने खर्चे पर हवाई यात्रा कराएंगे. साल 2025 में उन्होंने अपना वादा निभाया और 5 मेधावी छात्रों को जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा कराई. जर्जर विद्यालय भवन की दशा सुधारने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर भामाशाहों को जोड़ा और स्कूल की मरम्मत करवाई. पिछले सात सालों से वे इसी स्कूल में तैनात हैं और छात्रों का मार्गदर्शन एक अभिभावक की तरह करते हैं.

ठिठुरती रात और ग्रामीणों का साथ
सोमवार शाम 4 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन मंगलवार को और उग्र हो गया. जब रात को कोई अधिकारी सुनने नहीं पहुंचा, तो छात्रों ने स्कूल के बाहर ही टेंट लगा लिया. ग्रामीणों ने बच्चों के लिए रात के खाने और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बिस्तर व अलाव की व्यवस्था की. मंगलवार सुबह करीब 600 छात्र-छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और "शंकर सर को वापस लाओ" के नारे लगाए. नाश्ता और लंच भी धरना स्थल पर ही किया गया.

'आमरण अनशन' की चेतावनी
छात्रों का नेतृत्व कर रहे अनिल अहीर ने स्पष्ट किया है कि जब तक तबादला आदेश निरस्त नहीं होता, वे टस से मस नहीं होंगे. छात्रों ने अब 'आमरण अनशन' की चेतावनी दी है. वहीं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पारीक का कहना है कि तबादला एक विभागीय प्रक्रिया है और वे ग्रामीणों व छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्र कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं.

यह घटना साबित करती है कि यदि शिक्षक कर्मठ और संवेदनशील हो, तो छात्र उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग छात्रों की भावना के आगे झुकता है या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news