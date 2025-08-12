Zee Rajasthan
mobile app

शटडाउन लेकर बिजली के खंभे पर फाल्ट ठीक करने चढ़ा कर्मचारी, तभी दौड़ पड़ी करंट और...

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले में करेड़ा उपखंड क्षेत्र की बेमाली ग्राम पंचायत के धनकपुरा गांव में बिजली विभाग के एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान राजमल गाडरी के रूप में हुई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Aug 12, 2025, 23:16 IST | Updated: Aug 12, 2025, 23:16 IST

Trending Photos

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को पहनाए राजस्थानी गोटा-डोरिया पोशाक, आएगा चांद सा निखार!
7 Photos
Rajasthan news

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को पहनाए राजस्थानी गोटा-डोरिया पोशाक, आएगा चांद सा निखार!

राजस्थान में नहीं हो सकी नकली बारिश, ड्रोन भी धम्म से गिरा
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में नहीं हो सकी नकली बारिश, ड्रोन भी धम्म से गिरा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो कृष्ण मंदिर, जहां जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाया जाता है एक ही दिन?
7 Photos
rajasthan temple

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो कृष्ण मंदिर, जहां जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाया जाता है एक ही दिन?

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, 14-15 अगस्त को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, 14-15 अगस्त को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

शटडाउन लेकर बिजली के खंभे पर फाल्ट ठीक करने चढ़ा कर्मचारी, तभी दौड़ पड़ी करंट और...

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में करेड़ा उपखंड क्षेत्र की बेमाली ग्राम पंचायत के धनकपुरा गांव में बिजली विभाग के एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान राजमल गाडरी के रूप में हुई है. एक बिजली के खंभे पर फाल्ट ठीक कर रहा था.

बताया गया है कि उसने काम शुरू करने से पहले शटडाउन लिया था, लेकिन अचानक किसी कारण से बिजली की सप्लाई फिर से चालू हो गई, जिससे उसे करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए.

Trending Now

उन्होंने मृतक के शव को लेने से इनकार कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. लगभग 5 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की समझाइश से मामला शांत हुआ मांगों पर बनी सहमति प्रशासन और परिजनों के बीच लंबी बातचीत के बाद कई मांगों पर सहमति बनी.

मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी मिलेगी. इसके अलावा मृतक की पत्नी को हर महीने 6000 रुपए की पेंशन और बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 5000 रुपए की पेंशन दी जाएगी. परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान भी मिलेगा.

लापरवाही पर कार्रवाई का आश्वासन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस घटना में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को निलंबित किया जाएगा. मौके पर उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश सोलंकी, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता आरपी मीणा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौजूद थे.

इस दुखद घटना के बाद भामाशाहों ने मदद का हाथ बढ़ाया. कई भामाशाहों ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है. पंचायत समिति सदस्य प्रकाश कुमार ने मृतक के बच्चों की कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है. प्रशासन की समझाइश और इन आश्वासनों के बाद ही परिजनों ने मृतक के शव को स्वीकार किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news