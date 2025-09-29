Zee Rajasthan
भक्ति मंच या अश्लीलता? भजन गायक अर्जुन राणा ने उठाई आवाज

Rajasthan News: भजन गायक अर्जुन राणा ने धार्मिक मंचों पर अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाई है. इस साहसिक कदम के बाद धमकियां मिलने के बावजूद, उन्हें समाज का व्यापक समर्थन मिला, जिससे धार्मिक कार्यक्रमों में मर्यादा बनाए रखने की मुहिम को बल मिला है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Sep 29, 2025, 05:44 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 05:44 PM IST

भक्ति मंच या अश्लीलता? भजन गायक अर्जुन राणा ने उठाई आवाज

Bhilwara news: भीलवाड़ा जिले के शंभूगढ़ा में, भजन गायक अर्जुन राणा ने एक धार्मिक मंच से अपनी आवाज उठाई है. उनका संदेश किसी विरोध में नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों में मर्यादा और भक्ति भाव को वापस लाने के लिए है. उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ते अश्लील नृत्यों के चलन पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो कि भक्ति के मूल उद्देश्य से भटक रहा है.

कला के सम्मान में, अश्लीलता के विरोध में
अर्जुन राणा ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी कला रूप को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे उसकी गरिमा के साथ प्रस्तुत करना है. उनका मानना है कि नृत्य, संगीत और वादन जैसे कला रूप आदरणीय हैं, लेकिन उन्हें हमेशा मर्यादित कपड़ों और भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ ही किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि धार्मिक मंच का एकमात्र उद्देश्य धर्म और भक्ति को जगाना होता है, और किसी भी तरह की अश्लीलता इस पवित्र उद्देश्य को कमजोर करती है.

हिम्मत की कीमत और अडिग संकल्प
इस साहसिक कदम के बाद, अर्जुन राणा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्हें गंभीर धमकियां मिलीं, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और उनका यूट्यूब चैनल भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया. यहां तक कि उन्हें अपने गाने को हटाने के लिए एक लाख रुपये का बड़ा ऑफर भी दिया गया. लेकिन उन्होंने इन सब को ठुकरा दिया और अपने अडिग संकल्प को दोहराते हुए कहा, “मैंने ये भजन धर्म के लिए गाया है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है.”

समाज से मिला भारी समर्थन
अर्जुन राणा के इस स्टैंड को समाज के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिला है. इनमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिव सेना, करनी सेना, और भीलवाड़ा के स्थानीय संगीत संस्थान प्रमुख हैं. संगीत संस्थान के जगदीश जागा ने श्याम गुर्जर गुवारड़ी और अन्य सनातन प्रेमियों के साथ मिलकर राणा के समर्थन में एक ज्ञापन भी सौंपा. यह समर्थन दर्शाता है कि अर्जुन राणा का संदेश समाज की एक बड़ी भावना को दर्शाता है. अर्जुन राणा का यह कदम एक प्रेरक उदाहरण है, जो यह बताता है कि सही के लिए खड़े होने से संघर्ष हो सकता है, लेकिन समाज का समर्थन भी मिलता है. यह हम सभी के लिए एक अपील है कि हम अपनी संस्कृति और धर्म की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करें.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara news हर पल की जानकारी.

