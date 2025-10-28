Zee Rajasthan
भीलवाड़ा में भारी बारिश के बीच भी छठ महापर्व संपन्न, 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य

Rajasthan news: भीलवाड़ा में भारी बारिश और ठंड के बीच छठ महापर्व संपन्न हुआ. मानसरोवर झील और वाटर वर्क्स घाट पर 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 28, 2025, 11:52 AM IST | Updated: Oct 28, 2025, 11:52 AM IST

भीलवाड़ा में भारी बारिश के बीच भी छठ महापर्व संपन्न, 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य

Bhilwara news: राजस्थान में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा अब सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं है, इसकी धूम पूरे देश में मचती है, और इसी कड़ी में भीलवाड़ा में भी छठ महापर्व आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया. भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद व्रती श्रद्धालुओं का उत्साह और अटूट आस्था देखने लायक थी.

मानसरोवर झील पर श्रद्धा का सैलाब
आज सुबह भीलवाड़ा के दो प्रमुख छठ घाट—मानसरोवर झील और पांसल स्थित वाटर वर्क्स परिसर—में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. कल शाम से ही जल में खड़े होकर 36 घंटे का निर्जला उपवास कर रहे व्रती महिलाओं और पुरुषों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. जल में खड़े व्रती, चारों ओर दीपकों की रोशनी, और धुंधले आसमान के बीच अर्घ्य देते हुए भक्तों का दृश्य असाधारण और भक्तिमय था. पूर्वांचल जनचेतना सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस महापर्व में इस वर्ष 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो भीलवाड़ा में इस पर्व की बढ़ती सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है.

संस्कृति और व्यवस्था
श्रद्धालुओं ने बताया कि “बारिश हो या ठंड, छठ मैया की कृपा से हमें शक्ति मिलती है. हमने आज उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की है. भीलवाड़ा में भी हमें अपने घर जैसा माहौल मिलता है.” समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश की विशेष व्यवस्था की थी. इस बार घाटों की सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए यूनेस्को एसोसिएशन ने भी एक प्रतियोगिता आयोजित की थी.

पूरे घाट परिसर में पारंपरिक छठ गीतों और भजन-कीर्तन की गूंज थी. भक्तों ने पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ और मौसमी फलों से भरे दऊरा (बांस की टोकरी) लेकर पूजा संपन्न की. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों ने अपना व्रत खोला और महापर्व का कुशलतापूर्वक समापन किया. भीलवाड़ा में पूर्वांचल संस्कृति की यह शानदार झलक देश की एकता और अटूट आस्था का प्रतीक है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara news हर पल की जानकारी.

