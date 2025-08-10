Zee Rajasthan
Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 10, 2025, 13:34 IST | Updated: Aug 10, 2025, 13:34 IST

Bhilwara News: राखी बांधने बहन के घर आया था परिवार, फिर हुआ कुछ ऐसा कि...

Bhilwara News: आसींद 10 अगस्त 2025: कल रात राखी के त्योहार पर अपनी बहन के घर गए एक परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में खमाण बागरिया के बेटे मुकेश और पुत्रवधू लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बदमाशों ने चोरी के इरादे से वारदात को अंजाम दिया और गहने लूटकर फरार हो गए.

खमाण बागरिया (45), निवासी केरिया खेड़ा, थाना आसींद, ने बताया कि कल 9 अगस्त 2025 को वे अपनी पत्नी, बेटे मुकेश और पुत्रवधू लक्ष्मी के साथ राखी लेकर अपनी बहन डाली देवी के घर केसरपुरा गए थे। रात में खाना खाने के बाद सभी वहीं रुक गए। रात करीब 1:30 बजे 5-6 अज्ञात बदमाश धारदार हथियारों के साथ घर में घुस आए और सोते हुए मुकेश और लक्ष्मी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं।

बदमाशों ने लक्ष्मी के हाथों से कड़ा और रामनामी तथा मुकेश के गले से चार मोती और एक सोने का मादलिया छीन लिया। शोर-शराबा सुनकर खमाण की बहन डाली देवी बाहर आईं तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनका फोन तोड़ दिया। डाली देवी के जोर से रोने पर खमाण की नींद खुली और उन्होंने "चोर-चोर" का शोर मचाया। पास ही रहने वाले लाला राम गुर्जर बैटरी लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बदमाश कंडे (उपले) की बाड़ कूदकर फरार हो गए।

खमाण ने बताया कि उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहू के सिर से खून बह रहा था, जिससे वे घबरा गए। आस-पड़ोस के लोगों ने आसींद पुलिस थाने में सूचना दी, जिसके बाद मुकेश और लक्ष्मी को आसींद अस्पताल ले जाया गया। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही आसींद थाना प्रभारी हंसपाल सिंह सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा एवं जांच कारवाई आरंभ की.

