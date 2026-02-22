भीलवाड़ा में भरा गया भारी भरकम मायरा, 26 लाख के सोने के साथ दिया गया 56 लाख से ज्यादा का कैश

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के परडोदास गांव में भाई-बहन के अटूट प्रेम की अनोखी मिसाल देखने को मिली. हरदेव, छगन एवं सुखदेव भदाला बराना परिवार की ओर से अपनी बहन कमला बाई, पत्नी मोहन मुदा के बेटा-बेटी के शुभ विवाह के अवसर पर भात (मायरा) में ऐतिहासिक सहयोग प्रदान किया गया.

82 लाख 72 हजार 201 रुपये का भात

भाइयों ने बहन के परिवार के सुखद भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ मायरे में 26 लाख रुपये का सोना और 56 लाख 51 हजार 101 रुपये नगद भेंट की. इसके अतिरिक्त चूड़े के 21 हजार 101 रुपये अलग से प्रदान किए गए.

इस प्रकार कुल मिलाकर 82 लाख 72 हजार 201 रुपये का भात भरा गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा.

सिर्फ पारिवारिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए भाइयों ने 2 लाख 1 हजार रुपये अगरपुरा में नवीन गौ चिकित्सालय हेतु भी दान स्वरूप प्रदान किए. यह राशि नारायण भदाला, संस्थापक नशा मुक्त एवं शहीद भगत सिंह गौ चिकित्सालय को सौंपी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर देवकरण ज्यानी (पूर्व सरपंच), छोटू बडला, सम्पत भदाला , छगना उला , नारायण भदाला , शंकर खाखल , हरदेव डंडेल , मिश्री डंडेल सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. परिवारजनों और ग्रामीणों ने भाइयों की उदारता एवं बहन के प्रति उनके स्नेह की सराहना की.

भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की सुंदर झलक

गांव में इस मायरे की चर्चा चारों ओर रही और कार्यक्रम हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ. यह आयोजन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते एवं मेवाड़ की समृद्ध परंपरा की सुंदर झलक प्रस्तुत करता है.

क्या होता है मायरा?

राजस्थान में मायरा की रस्म एक अलग ही महत्त्व रखती है, मायरा यानि भात, इस रस्म में मामा अपनी भांजी या भांजे के लिए की शादी में गहने कैश कपड़े जैसी चीजें उपहार के रूप में देता है. इसी को मायरा कहते हैं. इस मायरे की रस्म को हर कोई अपनी हैसियत के अनुसार भरता है लेकिन प्रदेश के नागौर जिले में भारीभरम मायरे भरे जाते हैं.

1 करोड़ 61 लाख रुपये का मायरा

बीते कुछ दिन पहले राजस्थान के नागौर जिले के जायल कस्बे में दो भाइयों ने अपनी बहन के बेटे की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपये का मायरा भरा, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा था. ये साल 2026 का सबसे ज्यादा भरा जाने वाला मायरा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-