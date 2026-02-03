Zee Rajasthan
Bhilwara: ममता जाट ने फिर संभाला पंडेर ग्राम पंचायत के सरपंच का पद, 7 महीने पहले हुआ था निलंबन

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा की पंडेर ग्राम पंचायत करीब 7 माह बाद निलंबन समाप्त होने पर ममता जाट ने फिर से सरपंच का पद संभाला. ममता जाट को 7 मई 2025 को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित किया गया था.

Published: Feb 03, 2026, 03:29 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 03:29 PM IST

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा की पंडेर ग्राम पंचायत करीब 7 माह बाद निलंबन समाप्त होने पर ममता जाट ने एक बार फिर पंडेर प्रशासक का पद भार संभाल लिया है. यह कार्रवाई राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना में की गई है. पंडेर ग्राम पंचायत की निलंबित प्रशासक ममता जाट ने करीब 7 महीने बाद दोबारा पदभार ग्रहण कर लिया है.

पंचायती राज विभाग ने उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना करते हुए निलंबन आदेश को वापस ले लिया, जिसके बाद मंगलवार 3 फरवरी को औपचारिक रूप से उन्हें पद भार सौंपा गया.

क्या है मामला?
गौरतलब है कि ममता जाट को 7 मई 2025 को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित किया गया था. निलंबन के बाद पूर्व उप सरपंच शंकर लाल गुर्जर को प्रशासक नियुक्त किया गया था. इसके खिलाफ ममता जाट ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने निलंबन को प्रथम दृष्टया गलत मानते हुए 4 जुलाई 2025 को स्थगन आदेश जारी किया था. अब करीब 7 माह बाद पंचायती राज शासन सचिवालय जयपुर ने निलंबन आदेश को वापस लेते हुए दोबारा पदभार ग्रहण के आदेश जारी किए.

खूब हुई चर्चा
बता दें कि ममता जाट भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर की पंडेर ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, जो हाल ही में अपने निलंबन के बाद हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिलने के कारण चर्चा में रही. राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से उन्हें पदभार ग्रहण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद यह मामला सार्वजनिक हुआ.

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं. पंचायत चुनाव मार्च 2026 में हो सकते हैं और 25 फरवरी के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है. पंचायत और सरपंच के चुनाव बैलट पेपर से होंगे. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं.
राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय के साथ चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने की कोशिश की जा रही है. कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है.

