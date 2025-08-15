Bhilwara News: लुहारिया गांव में मारपीट की वारदात, बुजुर्ग को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लुहारिया गांव में मारपीट की वारदात सामने आई है हालांकि घटना बीते 18 दिनों पूर्व की बताई जा रही है. 65 वर्षीय बुजुर्ग हसन खां पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग हसन खां घर से बाहर निकलकर मस्जिद के सामने पहुंचे ही थे कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया. एक नहीं कई वार किए गए, जिससे हसन खां जमी पर गिर गए लेकिन फिर भी हमलवारों को रहम नहीं आया और गिरे हुए बुजुर्ग पर लाठियां डंडे बरसाते रहे. इससे घटना में हसन खां को गंभीर चोटें आईं. उन्हें तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में भर्ती करवाया गया.
घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. वहीं, पीड़ित के बेटे नावेद खान ने मांडल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें शबीर, अकरम, सद्दाम, जाईद खा, बिलाल खा, रईस खा और फारुख खा ये सभी लुहारिया निवासी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया.
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की धारा 189(2), 126(2), 110 और 115(2) के तहत केस दर्ज कर जांच एसआई रविन्द्र सिंह को सौंपी गई है. जिस पर कार्यवाही करते हुए कुछ नामजद हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लिया हैं वही फिलहाल बचे हुए हमलावरों की तलाश में जुटी है और घायल हसन खा का अस्पताल में इलाज जारी है.
