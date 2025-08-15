Bhilwara News: लुहारिया गांव में मारपीट की वारदात, बुजुर्ग को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा

Bhilwara News: जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लुहारिया गांव में मारपीट की वारदात सामने आई है हालांकि घटना बीते 18 दिनों पूर्व की बताई जा रही है. 65 वर्षीय बुजुर्ग हसन खां पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग हसन खां घर से बाहर निकलकर मस्जिद के सामने पहुंचे ही थे कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया. एक नहीं कई वार किए गए, जिससे हसन खां जमी पर गिर गए लेकिन फिर भी हमलवारों को रहम नहीं आया और गिरे हुए बुजुर्ग पर लाठियां डंडे बरसाते रहे. इससे घटना में हसन खां को गंभीर चोटें आईं. उन्हें तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में भर्ती करवाया गया.



घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. वहीं, पीड़ित के बेटे नावेद खान ने मांडल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें शबीर, अकरम, सद्दाम, जाईद खा, बिलाल खा, रईस खा और फारुख खा ये सभी लुहारिया निवासी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की धारा 189(2), 126(2), 110 और 115(2) के तहत केस दर्ज कर जांच एसआई रविन्द्र सिंह को सौंपी गई है. जिस पर कार्यवाही करते हुए कुछ नामजद हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लिया हैं वही फिलहाल बचे हुए हमलावरों की तलाश में जुटी है और घायल हसन खा का अस्पताल में इलाज जारी है.

लाडपुरा से भीलवाड़ा के बीच मौत की रोड, जाते ही यमराज की आ जाती याद

Bhilwara News : लाडपुरा से भीलवाड़ा तक बने नेशनल हाइवे 758 पर आए दिन हो रहे सड़क हादसों में जिम्मेदार अफसरों और संवेदक की गम्भीर लापरवाही सामने आई हैं, हाइवे लगातार हादसों की गवाही दे रहा है.

भार जी का खेड़ा के पास एक ट्रेलर- बाइक की हुई जोरदार टक्कर में बाइक पर सवार गरीब परिवार के 3 लोगों की मौक़े पर ही दर्दनाक मौत हो गई हैं. जिससे मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

वहीं जानलेवा सड़क को लेकर आसपास के लोगों में सिस्टम की लापरवाही पर भारी आक्रोश हैं, पिछले एक साल में बाइक और बड़े वाहनों की टक्कर के सैकड़ों हादसे सामने आ चुके हैं.

सड़क पर वाहन चालकों ओर आम लोगों ने बताया कि लाडपुरा से बीगोद तक 12 किलोमीटर तक हाइवे सड़क पर दोनों तरफ दरारे, गड्ढे ओर डीप लाइन पड़ी हुई हैं, जिससे सड़क पर चलते वाहन अनियंत्रित होकर हादसों के शिकार हो रहे हैं.

