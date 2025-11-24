शाहपुरा में सिंधी समाज का दिखा आक्रोश, झूलेलाल पर टिप्पणी के खिलाफ रैली

Rajasthan News: शाहपुरा में छत्तीसगढ़ के जेसीपी नेता अमित बघेल की टिप्पणी के विरोध में सिंधी समाज ने झूलेलाल मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक विशाल आक्रोश रैली निकाली. समाज ने अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
Bhilwara news: भीलवाड़ा में छत्तीसगढ़ के जेसीपी नेता अमित बघेल द्वारा इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सोमवार को शाहपुरा का सिंधी समाज एकजुट होकर सड़कों पर उमड़ पड़ा. समाज का गुस्सा इतना प्रबल था कि झूलेलाल मंदिर से उपखंड अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय तक निकाली गई विशाल रैली ने पूरे कस्बे को 'जय झूलेलाल' के गगनभेदी नारों से गुंजा दिया.
झूलेलाल मंदिर से शुरू हुई यह आक्रोश रैली सिंधी समाज की अभूतपूर्व एकजुटता का प्रतीक बनी. रैली में युवा, पुरुष, महिलाएं और बच्चे हजारों की तादाद में शामिल हुए.
एकजुटता का संदेश और तीखे नारे
पूरे मार्ग में "अमित बघेल मुर्दाबाद", "गिरफ़्तार करो" और "सिंधी समाज एकता ज़िंदाबाद" जैसे नारे गूंजते रहे. रैली में महिलाओं और बच्चों की भारी भागीदारी ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भगवान झूलेलाल का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
रैली का नेतृत्व नवयुवक मंडल सिंधी समाज के अध्यक्ष नरेश तोलानी और पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष मोहनलाल लखपतानी ने किया. समाज के प्रमुख पदाधिकारी जैसे चेतन चंचलानी, ईश्वर सामतानी, ओम सिंधी, गंगाराम आसवानी, मोहन केवलानी, और बड़ी संख्या में युवा शक्ति मौजूद रही.
राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
आक्रोश रैली का समापन उपखंड अधिकारी कार्यालय पर हुआ, जहां समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में सिंधी समाज ने मांग की कि अमित बघेल पर तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे शीघ्र गिरफ्तार कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए. पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल एक नेता के बयान का नहीं, बल्कि संपूर्ण सिंधी समाज के आत्मसम्मान और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है. प्रदर्शन के दौरान उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी.
