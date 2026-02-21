Zee Rajasthan
विनोद जाखड़ को NSUI अध्यक्ष बनाने पर भीलवाड़ा में हुई आतिशबाजी, ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया जश्न

Bhilwara News: राजस्थान ने भीलवाड़ा के आसींद में विनोद जाखड़ एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Feb 21, 2026, 03:41 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 03:41 PM IST

विनोद जाखड़ को NSUI अध्यक्ष बनाने पर भीलवाड़ा में हुई आतिशबाजी, ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया जश्न

Bhilwara News: भीलवाड़ा के आसींद में विनोद जाखड़ एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आतिशबाजी हुई. वहीं, एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव संदीप चावला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला.

शुक्रवार को विनोद जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की खबर मिलते ही एनएसयूआई व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई.

आतिशबाजी कर किया अपनी खुशी का इजहार
एनएसयूआई प्रदेश महासचिव संदीप चावला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आसींद बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया और ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया.

चावला ने बताया कि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है. इससे संगठन के हर एक युवा कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आएगा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनएसयूआई एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

सचिन पायलट के माने जाते हैं करीबी
विनोद जाखड़ सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं . यह पहला मौका है, जब राजस्थान से किसी नेता को NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. विनोद जाखड़ इससे पहले NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. वे राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. साल 2018 में जाखड़ ने NSUI से बागी होकर राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने फिर से NSUI में वापसी कर ली थी.

राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS कार्यक्रम को लेकर किया था प्रदर्शन
राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS कार्यक्रम को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद जाखड़ चर्चा में आए थे. हाल ही में RAS के खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के बाद भी वे सुर्खियों में रहे. इस प्रदर्शन के बाद उन्हें कुछ दिनों तक जेल भी जाना पड़ा था. इसके बाद वे कांग्रेस आलाकमान की नजरों में आए.

कुछ दिन पहले विनोद जाखड़ पर बिना अनुमति कुछ नियुक्तियां करने का आरोप लगा था. राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. हालांकि अब उन्हें पूरे देश की NSUI की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

विनोद जाखड़ और निर्मल चौधरी को बुलाया गया था दिल्ली
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली में करीब 15 दावेदारों का इंटरव्यू लिया था. पार्टी ने इस नियुक्ति से पहले तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. सियासत की समझ, सोशल मीडिया पर सक्रियता, गुटबाजी से निपटने की क्षमता और विचारधारा जैसे मुद्दों पर सवाल-जवाब किए गए. राजस्थान से विनोद जाखड़ और निर्मल चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था. अंततः पार्टी नेतृत्व ने विनोद जाखड़ पर भरोसा जताते हुए उन्हें NSUI की राष्ट्रीय कमान सौंप दी.
