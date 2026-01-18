Zee Rajasthan
भीलवाड़ा का हाईवे या मौत का जाल? इस चौराहे पर हर सफर बन रहा खतरा

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा के आसांद में NH-158 पर बना नरिया नाडा की सड़कें धंस गई हैं, जिससे यहां आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा मंडरा रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 18, 2026, 03:37 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 03:37 PM IST

भीलवाड़ा का हाईवे या मौत का जाल? इस चौराहे पर हर सफर बन रहा खतरा

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा के आसांद में NH-158 पर बना नरिया नाडा हादसों का दावत दे रहा है. इस चौराहे पर पालड़ी के पास सड़कें धंस गई हैं. नेशनल हाईवे 148 (मांडल-आसींद-रास) एक बार फिर अपनी बदहाली और निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है.

यह ताजा मामला पालड़ी के समीप नरिया नाडा चौराहे का है, जहां सड़क के अचानक जमीन में धंस जाने से यह क्षेत्र अब एक खतरनाक एक्सीडेंट जोन में तब्दील हो गया है. हाईवे के निर्माण के समय से ही इसकी गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा सवाल उठाए जाते रहे हैं.

पालड़ी और नरिया नाडा के बीच सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे की ओर धंस चुका है. राहगीरों का कहना है कि सड़क के धंसने से आए दिन दुपहिया और भारी वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं. रात के समय रोशनी के अभाव में यह गड्ढे और धंसी हुई जमीन दिखाई नहीं देती, जो जानलेवा साबित हो रही है.

मांडल से रास तक का यह खंड निर्माण के बाद से ही विवादों का केंद्र रहा है. कभी घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतें आती हैं तो कभी तय मानकों के अनुरूप काम न होने की. नारिया नाडा चौराहे की वर्तमान स्थिति विभाग के दावों की पोल खोल रही है.

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मरम्मत कार्यों में भी केवल खानापूर्ति की जा रही है. बार-बार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) की चुप्पी ने जनता के आक्रोश को बढ़ा दिया है.

पालड़ी के निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस चौराहे का स्थायी समाधान नहीं किया गया और निर्माण में हुई धांधली की जांच नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsहर पल की जानकारी.

