भीलवाड़ा NH-158 पर अवैध निर्माण के खिलाफ नगर पालिका का अभियान, हटाए अतिक्रमण

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा के आसींद नगर पालिका द्वारा प्रशासक एवं उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 158 के समीप हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान एनएच के नियमों के अनुसार निर्धारित सेटबैक का पालन सुनिश्चित करवाया गया और नगर पालिका से निर्माण स्वीकृति जारी होने तक सभी निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करवा दिया गया.

यातायात सुचारू करने के निर्देश

अभियान के दौरान मुख्य मार्गों पर व्यवस्थित पार्किंग को लेकर आमजन को समझाइश दी गई. वहीं, बाजार के प्रमुख मार्गों पर अव्यवस्थित रूप से लगे सब्जी ठेलों और मांस विक्रेताओं को व्यवस्थित कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए गए.

कार्रवाई के समय नगर पालिका के सहायक अभियंता प्रवीण कुमार बमनावत, कनिष्ठ अभियंता राजमल गुर्जर, अतिक्रमण दस्ता एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नियमानुसार कार्रवाई

उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं अवैध अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा. नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पढ़िए भीलवाड़ा की एक और खबर

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ एवं संयुक्त यूनियनों के आह्वान पर बुधवार को प्रस्तावित एक दिवसीय हड़ताल के क्रम में भोजनावकाश के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% FDI लागू करने, अमानवीय श्रम कानूनों के विरोध तथा PSGI के माध्यम से बीमा कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया.

इस विरोध प्रदर्शन में बीमा क्षेत्र में 100% FDI के दुष्परिणामों पर प्रकाश जाना गया, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, निजी कंपनियों को अत्यधिक लाभ होगा और देश की पूंजी विदेशों में चली जाएगी. साथ ही अमानवीय श्रम कानूनों के कारण श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जिससे केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-