विकास के नाम पर उजाड़ दिए घर, भीलवाड़ा में NH-158 हाईवे घोटाला! लोग टेंट में रहने को मजबूर

Rajastahn news: भीलवाड़ा में NH-158 के 700 मीटर अधूरे काम के कारण लोग परेशान हैं. परियोजना निदेशक राकेश कुमार पर झूठा वादा कर मकान तोड़ने का आरोप है; बेघर लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं. उपमुख्यमंत्री की फटकार भी बेअसर रही है, जिससे बड़े हादसे का खतरा है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 04, 2025, 04:46 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 04:46 PM IST

विकास के नाम पर उजाड़ दिए घर, भीलवाड़ा में NH-158 हाईवे घोटाला! लोग टेंट में रहने को मजबूर

Bhilwara news: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (मांडल-आसींद-रास) को बनकर तैयार हुए तीन साल हो गए हैं, लेकिन इस हाईवे पर आसींद कस्बे के मध्य 700 मीटर का अधूरा निर्माण कार्य तीन वर्षों से क्षेत्र के लिए मुसीबत बना हुआ है. अब इस परियोजना में नेशनल हाईवे की परियोजना निदेशक राकेश कुमार की हठधर्मिता और झूठे वादों के कारण लोगों को अपने ही घर से बेघर होना पड़ा है.

झूठे वादे से तोड़े मकान, अब लोग टेंट में
स्थानीय निवासियों ने बताया कि लगभग दो महीने पहले, हाईवे सीमा के नजदीक आ रहे उनके मकान यह कहकर तोड़ दिए गए कि उन्हें शीघ्र ही मुआवजा राशि दी जाएगी और हाईवे का निर्माण तुरंत पूरा कर दिया जाएगा. हालांकि, आज न तो निर्माण पूरा हुआ और न ही मुआवजा मिला. मकान टूटने के बाद, कई परिवार टेंट लगाकर खुले में रहने को मजबूर हैं.

कस्बेवासियों ने परियोजना निदेशक राकेश कुमार पर झूठे वादे करके उनके मकान तोड़ने का सीधा आरोप लगाया है.

राजनेताओं की फटकार भी बेअसर
तीन साल से अधूरे पड़े और क्षतिग्रस्त हाईवे की दुर्दशा पर कई अधिकारी और राजनेता यहां से गुजर चुके हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी हाल ही में आसींद दौरे के दौरान परियोजना निदेशक को जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद काम में कोई प्रगति नहीं हुई.

स्थानीय विधायक जब्बर सिंह सांखला ने बताया कि उन्होंने परियोजना निदेशक राकेश कुमार को कई बार फोन किए, लेकिन उन्होंने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा. विधायक ने चिंता जताते हुए कहा कि कस्बे के 700 मीटर कार्य की स्थिति इतनी बदहाल है कि वहां कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है.

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे, बेघर हुए लोगों को मुआवजा दे और हाईवे के इस अधूरे, दुर्घटना संभावित हिस्से का निर्माण तुरंत पूरा कराए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

