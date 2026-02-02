Bhilwara News: भीलवाड़ा में प्रेम संबंध के संदेह को लेकर एक परिवार के घर पर अचानक धावा बोल दिया. आरोपियों ने लाठियों, डंडों और अन्य हथियारों से परिवार के सदस्यों पर जमकर मारपीट की. हमले में परिवार के कई सदस्य बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और एक मासूम बच्ची भी शामिल हैं.
Trending Photos
Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के संदेह में एक ही परिवार पर लाठी-डंडों से क्रूर हमला किया गया. इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है. मांडल क्षेत्र के चतरपुरा गांव में कुछ लोगों ने प्रेम संबंध के संदेह को लेकर एक परिवार के घर पर अचानक धावा बोल दिया. आरोपियों ने लाठियों, डंडों और अन्य हथियारों से परिवार के सदस्यों पर जमकर मारपीट की. हमले में परिवार के कई सदस्य बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और एक मासूम बच्ची भी शामिल हैं. यह घटना रात के समय हुई, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बन गया.
गांव में तनाव और पुलिस कार्रवाई
घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आरोपियों की पहचान तथा तलाश शुरू कर दी है. प्रेम प्रसंग के संदेह को लेकर हुई यह हिंसा सामाजिक तनाव को दर्शाती है. पुलिस ने मामले में धारा 147, 148, 323, 325, 307 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है.
घायल हुए लोग
70 वर्षीय गीता देवी
30 वर्षीय महावीर
50 वर्षीय लादी देवी
23 वर्षीय सीमा
55 वर्षीय जगदीश
मात्र 13 माह की मासूम बच्ची ज्योति
यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेम संबंधों या अफवाहों के आधार पर होने वाली हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है. परिवार के सदस्यों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर हमला सामान्य नहीं है. स्थानीय लोग इसे गंभीर मान रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी.
ऐसी घटनाएं समाज में भय और अविश्वास पैदा करती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहों पर आधारित हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता और संवाद जरूरी है. पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की सलाह दी है. मामले की गहन जांच से सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.