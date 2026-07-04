/भीलवाड़ा में 2.5 KM तक लाखों की बिजली लाइन गायब! पोल खड़े रहे, लेकिन तार हुए लापता

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडेर में विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां पीएचईडी की 24 घंटे पेयजल आपूर्ति योजना के लिए बिछाई गई करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी लाइन को बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के डिस्मेंटल कर दिया गया, जबकि मौके पर अब भी बिजली के पोल और उन पर लगे उपकरण मौजूद हैं. इस घटना ने विभागीय निगरानी और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पेयजल योजना के लिए बिछाई गई थी विद्युत लाइन

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जानकारी के अनुसार ग्रिड से ग्राम पंचायत पंडेर के तालाब तक पीएचईडी की 24 घंटे पेयजल आपूर्ति योजना के लिए बिजली लाइन बिछाई गई थी. यह लाइन लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी थी और इस पर करीब 35 से 40 बिजली के पोल लगाए गए थे. हालांकि अब स्थिति यह है कि पोल और उन पर लगे उपकरण तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी विद्युत वायरिंग गायब है.

ग्रामीणों ने लगाए दबाव में लाइन हटाने के आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि यह बिजली लाइन कुछ प्रभावशाली लोगों के मकानों और खेतों के बीच से गुजर रही थी. आरोप है कि उनके दबाव में लाइन को हटा दिया गया. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि लाइन हटाई गई तो इसकी जानकारी स्थानीय लोगों और संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची. ऐसे में पूरे मामले को लेकर संदेह और गहरा हो गया है.

लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति पर उठे सवाल

लाइन हटने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति आखिर कहां गई. मौके पर पोल और अन्य उपकरण मौजूद हैं, लेकिन बीच की पूरी वायरिंग गायब है. इस स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि विद्युत निगम के कुछ कर्मचारियों और संबंधित ठेकेदार की मिलीभगत से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया हो सकता है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.

विभागीय निगरानी पर भी उठे सवाल

घटना के बाद विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है. यदि विद्युत लाइन को नियमानुसार हटाया गया था तो उसका रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए. वहीं यदि लाइन बिना अनुमति हटाई गई है तो अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह भी बड़ा सवाल है. ग्रामीण पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

अधिकारियों ने जांच का दिया भरोसा

मामले पर एवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) सी.पी. नागर ने कहा कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी नहीं है और वे जानकारी लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे. वहीं एवीवीएनएल के कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) मनीष जांगिड़ ने बताया कि फिलहाल उन्हें भी इस मामले की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि विभाग की टीम मौके पर जाकर जांच करेगी.

अब सभी की नजर जांच पर है. यह स्पष्ट होना बाकी है कि विद्युत लाइन किस प्रक्रिया के तहत हटाई गई, यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी और विभाग दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है.