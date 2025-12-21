भीलवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड के खाली मकानों के नाम पर लाखों की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा शहर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े मकानों को सस्ते दामों में बेचने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. प्रताप नगर थाना पुलिस ने इस ठगी के मुख्य आरोपी मुकेश नाराणीवाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से 10 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी.

कैसे रचा जाता था ठगी का जाल?

थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि आरोपी तिलक नगर विस्तार, चंद्रशेखर आजाद नगर और शहर के अन्य इलाकों में हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े मकानों को बाहर से आए लोगों को दिखाता था. वह दावा करता था कि ये मकान बाजार भाव से 5 से 10 गुना कम दर पर मिल जाएंगे. इसके बाद फर्जी लेटर पैड पर अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर और सील लगाकर मकानों का फर्जी आवंटन पत्र तैयार किया जाता था. सबसे हैरान करने वाली बात यह कि लेटर पैड पर “सचिव” के नाम से साइन किए जाते थे, जबकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में सचिव नाम की कोई पद ही नहीं होता. इस तरह के जाली दस्तावेजों से लोगों का भरोसा जीतकर पैसा वसूला जाता था.

शिकायत कैसे दर्ज हुई?

जवाहर नगर निवासी भगवती लाल भाट ने मुकेश नाराणीवाल के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई. भगवती लाल के भतीजे प्रदीप कुमार को आरोपी ने दो मकानों का फर्जी आवंटन दिखाकर ठगा था. 26 जुलाई को आरोपी ने दोनों प्लॉटों के लिए पहले 5-5 लाख रुपये जमा करने की बात कही और चार लाख रुपये ले लिए. बाद में फर्जी रसीदें दिखाकर छह लाख रुपये और वसूल कर लिए. जब प्रदीप ने असली आवंटन आदेश मांगा तो आरोपी टालमटोल करने लगा. शक होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा.

पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की. जांच में पता चला कि मुकेश अकेला नहीं था, बल्कि वह इस ठगी का मास्टरमाइंड था. कई लोगों को इसी तरह निशाना बनाया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है. आरोपी से फर्जी दस्तावेज और अन्य सबूत बरामद किए गए हैं.

लोगों के लिए सबक

यह मामला एक बार फिर सस्ते मकानों के लालच में फर्जीवाड़े का शिकार होने की चेतावनी देता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि हाउसिंग बोर्ड के मकान खरीदने या आवंटन के लिए हमेशा आधिकारिक चैनलों का ही इस्तेमाल करें. कोई भी व्यक्ति इतने कम दाम पर मकान देने का दावा करे तो सतर्क रहें और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करवाएं.

प्रताप नगर पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में ठगी के ऐसे गिरोहों पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है. पीड़ितों को न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही अन्य शिकारों के नाम भी सामने आ सकते हैं.

भीलवाड़ा: फर्जी इकरारनामे से दूसरी की जमीन बेची, 23 लाख की ठगी में आरोपी गिरफ्तार

प्रताप नगर पुलिस की सफलता

भीलवाड़ा शहर में एक बार फिर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. प्रताप नगर थाना पुलिस ने फर्जी इकरारनामे के जरिए किसी और की जमीन को अपना बताकर बेचने वाले आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी ने पीड़ित से 23 लाख रुपये की नगद राशि हड़प ली थी. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से वारदात का पर्दाफाश हुआ और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया.

पीड़ित की शिकायत से शुरू हुई जांच

थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि यह मामला काफी पुराना है. 5 मई 2023 को सुभाष नगर थाना क्षेत्र के आरके कॉलोनी निवासी मनोज कुमार शर्मा ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. मनोज ने बताया कि गायत्री नगर (मालोला रोड) निवासी प्रहलाद नांगला पुत्र कृष्ण गोपाल ने खुद को एक जमीन का 11.50 प्रतिशत हिस्सेदार बताया और उसे 23 लाख रुपये में बेचने का इकरारनामा किया. सौदे के समय प्रहलाद ने मनोज का पूरा भरोसा जीत लिया और पूरी राशि नकद ले ली.

जांच में खुला फर्जीवाड़े का खेल

जब मनोज ने जमीन की गहन जांच करवाई तो सच्चाई सामने आई. जिस प्लॉट का इकरारनामा किया गया था, वह प्रहलाद के नाम पर दर्ज ही नहीं था. रिकॉर्ड में जमीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम थी और मौके पर भी उसी का कब्जा था. इस तरह प्रहलाद ने झूठे और कुत्तरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी सौदा किया और 23 लाख रुपये ठग लिए. पीड़ित को जब यह पता चला तो उसने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया.

पुलिस की मेहनत से आरोपी तक पहुंच

शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. टीम ने गहन जांच-पड़ताल शुरू की, जिसमें पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, गवाहों के बयान लिए गए और जमीन के कागजातों की बारीकी से पड़ताल की गई. सभी सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रहलाद नांगला को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में प्रहलाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इसी तरह पहले भी किसी और को ठगा है.

लोगों के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि जमीन के सौदे में जल्दबाजी कितनी भारी पड़ सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी जमीन खरीदते या बेचते समय सरकारी रिकॉर्ड की अच्छी तरह जांच करवाएं. राजस्व विभाग या तहसील से मूल दस्तावेज मिलान करवाना जरूरी है. नकद लेन-देन से बचें और हमेशा बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें. फर्जी इकरारनामे या कम दाम के लालच में आने से पहले सतर्क रहें.

प्रताप नगर पुलिस की इस कार्रवाई से ठगी के शिकार लोगों में राहत की लहर है. पीड़ित मनोज कुमार को अब न्याय की उम्मीद जगी है और जल्द ही उसकी राशि वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. शहर में ऐसे ठगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है.

