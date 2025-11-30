Zee Rajasthan
Bhilwara Spa Centre Raid: भीलवाड़ा में स्पा सेंटर पर छापा, दो नाबालिग लड़कियां...!

Raid on spa centre: भीलवाड़ा पुलिस ने आईपीएस माधव उपाध्याय के नेतृत्व में शास्त्री नगर स्थित नेचुरल स्पा सेंटर पर छापा मारकर दो नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया. जांच में पता चला कि संचालक हेमंत लालवानी और उसके सहयोगी नाबालिगों से जबरन काम करवा रहे थे.

Published: Nov 30, 2025, 06:45 AM IST | Updated: Nov 30, 2025, 06:45 AM IST

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा. शहर में चल रहे स्पा सेंटरों पर लग रहे आरोपों के बीच आखिरकार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर स्थित नेचुरल स्पा सेंटर पर छापा मारा. इस दौरान दो नाबालिग लड़कियों के वहां काम करने की जानकारी सामने आई.

आईपीएस माधव उपाध्याय के नेतृत्व में कार्रवाई

कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने शुक्रवार को आईपीएस माधव उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ला चौराहे के पास स्थित स्पा सेंटर में दबिश दी. अचानक हुई इस कार्रवाई से स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया और शहर के अन्य स्पा सेंटरों में भी हलचल बढ़ गई.

युवक-युवतियों से पूछताछ, दस्तावेज खंगाले

स्पा सेंटर से कुछ युवक और युवतियां मिले, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की. साथ ही उनके पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई. जांच के दौरान सामने आया कि स्पा संचालक हेमंत लालवानी और उसके सहयोगी तीन अन्य लोग नाबालिग लड़कियों से जबरन काम करवा रहे थे.

नाबालिगों को कराया मुक्त, अन्य केंद्रों पर भी शक

पुलिस को पहले से मिली सूचना के आधार पर मौके से नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया. बताया जा रहा है कि संचालक हेमंत लालवानी के और भी स्पा सेंटर हैं, जहां मसाज के नाम पर अन्य अवैध गतिविधियां भी संचालित होने की आशंका जताई जा रही है.

