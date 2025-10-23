Zee Rajasthan
CNG कर्मियों को थप्पड़ मारने वाले RAS छोटू लाल शर्मा का निलंबन

Bhilwara SDM News :   CNG कर्मियों को थप्पड़ वाले वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आखिरकार RAS छोटू लाल शर्मा का निलंबन हो गया.

Published: Oct 23, 2025, 11:11 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 11:32 PM IST

CNG कर्मियों को थप्पड़ मारने वाले RAS छोटू लाल शर्मा का निलंबन


Bhilwara SDM Suspension News : पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने को लेकर विवाद मामले में RAS छोटू लाल शर्मा पर निलंबन की गाज गिर गयी है.RAS छोटू लाल शर्मा का पेट्रोल पंप कर्मियों से विवाद हुआ था.


अजमेर-भीलवाड़ा हाइवे पर टोल के पास पेट्रोल पंप हुआ विवाद का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था.

RAS छोटू लाल शर्मा प्रतापगढ़में लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक पद पर हैं जिनके निलंबन के आदेश DOP संयुक्त सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह ने जारी किये

इससे पहले थप्पड़ मामले में एसडीएम छोटू लाल शर्मा की पत्नी का कहना है कि पहले पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बदतमीजी की थी. हम पेट्रोल भराने के लिए एक तरफ खड़े थे लेकिन वो जानबूझकर हमारी गाड़ी में ईंधन नहीं भर रहा था, पत्नी दीपिका व्यास ने पेट्रोल पंप कर्चमारियों पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है. आपको बता दें कि बुधवार की इस घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद एसडीएम की पत्नी ने रायला थाने में पेट्रोल पंप कर्मियों पर मामला भी दर्ज कराया था

क्या था पूरा मामला
घटना मंगलवार रात जसवंतपुरा के एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर हुई. सूत्रों के अनुसार, एसडीएम छोटू लाल शर्मा पंप पर पहुंचे थे, जहां किसी छोटी-मोटी बात को लेकर उनका पंप कर्मचारियों से विवाद हो गया. बातबेबात बढ़ते ही हाथापाई हो गई. वीडियो में देख रहा था कि एसडीएम ने पहले एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया, तो जवाब में कर्मचारी ने भी एसडीएम पर हाथ उठा दिया. मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी हस्तक्षेप किया, जिससे मामला और बिगड़ गया.स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्रशासनिक अधिकारी के आचरण पर सवाल खड़े करती है.

विवादों से रहा है एसडीएम शर्मा का पुराना नाता
आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा का यह पहला विवाद नहीं है. उनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. अनुशासनहीनता, विवादित बर्ताव और आम जनता के साथ कठोर रवैये को लेकर वे कई बार चर्चा में रहे हैं. प्रतापगढ़ में उनकी तैनाती के दौरान भी स्थानीय निवासियों ने उनके खिलाफ अवाज उठाई थी. इस घटना के बाद एक बार फिर छोटू लाल शर्मा सुर्खियों में आ गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

