गाड़ी से उतरा और CNG कर्मियों को जड़ दिया थप्पड़, बोला मैं SDM हूं यहां का...

Bhilwara SDM News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा में मंगलवार रात एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर एसडीएम छोटू लाल शर्मा और कर्मचारियों के बीच थप्पड़बाजी का विवाद हो गया. प्रतापगढ़ के वर्तमान और मांडल के पूर्व एसडीएम शर्मा ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में कर्मचारी ने भी पलटवार किया.

गाड़ी से उतरा और CNG कर्मियों को जड़ दिया थप्पड़, बोला मैं SDM हूं यहां का...

Bhilwara SDM News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात को एसडीएम और कर्मचारियों के बीच थप्पड़बाजी का विवाद सुर्खियों में है. जसवंतपुरा स्थित पंप पर प्रतापगढ़ के वर्तमान एसडीएम और मांडल के पूर्व एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया. जवाब में कर्मचारी ने भी पलटवार किया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया. मामला तूल पकड़ने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है.

पेट्रोल पंप पर भड़का विवाद, हाथापाई तक पहुंचा मामला
घटना मंगलवार रात जसवंतपुरा के एक सीएनजी पेट्रोल पंप पर हुई. सूत्रों के अनुसार, एसडीएम छोटू लाल शर्मा पंप पर पहुंचे थे, जहां किसी छोटी-मोटी बात को लेकर उनका पंप कर्मचारियों से विवाद हो गया. बातबेबात बढ़ते ही हाथापाई हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एसडीएम ने पहले एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया, तो जवाब में कर्मचारी ने भी एसडीएम पर हाथ उठा दिया. मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी हस्तक्षेप किया, जिससे मामला और बिगड़ गया. वायरल सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्रशासनिक अधिकारी के आचरण पर सवाल खड़े करती है.

पुलिस ने तीन कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, जांच तेज
घटना की जानकारी मिलते ही रायला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पंप के तीन कर्मचारियों — दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा — को हिरासत में ले लिया. दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट के आरोपों की गहन जांच जारी है. एसडीएम छोटू लाल शर्मा के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वीडियो के वायरल होने से जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस घटना से पंप का संचालन भी प्रभावित हुआ है.

विवादों से रहा है एसडीएम शर्मा का पुराना नाता
आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा का यह पहला विवाद नहीं है. उनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. अनुशासनहीनता, विवादित बर्ताव और आम जनता के साथ कठोर रवैये को लेकर वे कई बार चर्चा में रहे हैं. प्रतापगढ़ में उनकी तैनाती के दौरान भी स्थानीय निवासियों ने उनके खिलाफ अवाज उठाई थी. इस घटना के बाद एक बार फिर छोटू लाल शर्मा सुर्खियों में आ गए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं निचले स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण और आचरण पर सवालिया निशान लगाती हैं. जिला कलेक्टर ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!


