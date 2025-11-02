भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27 लाख की ATM लूट का फरार आरोपी किया गिरफ्तार

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (आईपीएस) के आदेशानुसार, लंबे समय से फरार चल रहे एक वांछित अभियुक्त को शंभूगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह अभियुक्त शंभूगढ़ थाना पर वर्ष 2022 से एटीएम लूट के एक गंभीर मुकदमे में वांछित था.

ये था पूरा मामला

यह मामला दिनांक 15.11.2022 का है. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा शंभूगढ़ के शाखा प्रबंधक कौशलेश कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 01:46 बजे, उन्हें हैदराबाद कार्यालय से सूचना मिली कि कुछ लोग शाखा के एटीएम में घुसकर चोरी का प्रयास कर रहे हैं.

पुलिस और बैंक स्टाफ के मौके पर पहुंचने से पहले ही चोर एटीएम का शटर तोड़कर, लोहे की चेन से बांधकर एटीएम मशीन को उखाड़कर अपने साथ ले गए थे और फरार हो गए. बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, घटना के समय एटीएम में लगभग ₹27,41,500 मौजूद थे.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

इस मामले में पूर्व में 4 अभियुक्तों (अजय का वर्षा रानू, विजेंद्रसिंह, तेजपाल सिंह, और पवन) को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है. अन्य तीन वांछित आरोपियों-अमर सिंह उर्फ पाणिया, रामस्वरूप सिंह राजपूत, और गणेश मीणा के खिलाफ धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान जारी रखा गया था. इनमें से अमर सिंह और रामस्वरूप सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. वांछित आरोपी गणेश मीणा की तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाहपुरा राजेश आर्य और पुलिस उप अधीक्षक, गुलाबपुरा जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी शंभूगढ़, मोतीलाल (उपनिरीक्षक) के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

गठित टीम को पता चला कि वांछित आरोपी गणेश मीणा पुत्र हमीराराम मीणा, निवासी खेतड़ी मोड़, नीम का थाना शहर, सीकर, वर्तमान में एक अन्य प्रकरण (15/2023, पुलिस थाना किशनगढ़) में केंद्रीय कारागृह अजमेर में निरुद्ध है. पुलिस टीम ने रिकॉर्ड तस्दीक कर दिनांक 01.11.2025 को प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे केंद्रीय कारागृह अजमेर से प्राप्त कर गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त से अग्रिम अनुसंधान जारी है. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचना गणेश पुत्र हमीराराम जाति मीणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी खेतड़ी मोड़ है. गिरफ्तारी करने वाली टीम में मोतीलाल रायका, थानाधिकारी, शंभूगढ़ के साथ अमरचंद भंवर लाल आदि का सहयोग रहा.

