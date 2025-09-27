Zee Rajasthan
भीलवाड़ा SP का बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, मांडल SHO सहित तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया से सांठ-गांठ को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बड़ा एक्शन लेते हुए मांडल एसएचओ, एएसआई और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Sep 27, 2025, 04:53 PM IST | Updated: Sep 27, 2025, 04:53 PM IST

भीलवाड़ा SP का बजरी माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, मांडल SHO सहित तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया से सांठ-गांठ को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बड़ा एक्शन लेते हुए मांडल एसएचओ विक्रम सेवावत, एएसआई नंदलाल गुर्जर और हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है.

बजरी खनन को लेकर की गई कार्रवाई में जेसीबी और अन्य वाहन बदलने की शिकायत सामने आई थी, जिसकी एसपी ने मांडल डिप्टी मेघा गोयल से जांच करवाई थी. थाने के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. इसमें जो जेसीबी दिखी और ई-साक्ष्य पर जो जेसीबी की तस्वीर अपलोड की गई उन दोनों में अंतर था.

इस बीच दो दिन पहले बजरी माफिया से भी रिश्वत मांगने की शिकायत पर एसीबी ट्रैप करने पहुंची, लेकिन एसएचओ के थाने में नहीं मिलने से ट्रैप नहीं हो पाया. जानकारी के अनुसार मांडल थाना क्षेत्र में गत दिनों पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी. पुलिस ने तीन-चार वाहन जब्त कर बजरी माफिया पर मामला भी दर्ज किया था. इस कार्रवाई के बाद शिकायत मिली कि मौके से जो नई जेसीबी पकड़ी गई. वह थाने पहुंचते-पहुंचते बदल गई.

जब्ती में थाने में नई की जगह पुरानी जेसीबी रखी दिखाई गई. पुरानी जेसीबी मौके से पकड़ी गई नई जेसीबी से अलग थी. इस संबंध में एसपी धर्मेंद्र सिंह तक शिकायत पहुंची, तो उन्होंने डीएसपी मेघा गोयल से पूरे मामले की जांच करवाई. जांच में ई-साक्ष्य सहित अन्य दस्तावेज खंगाले गए और गवाहों से बयान भी लिए गए. इसमें शिकायत सही पाई गई.

इसके बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को एसएचओ विक्रम सेवावत, एएसआई नंदलाल गुर्जर और हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए. सूत्रों के अनुसार एक-दो दिन पहले मांडल थाना इलाके में सरस डेयरी के पीछे स्थित कोठारी नदी में से बजरी माफिया को अवैध खनन करते पकड़ा गया.

बजरी भरा वाहन पकड़ने के बाद उसे छोड़ने की एवज में थानाधिकारी के नाम पर अवैध रूप से करीब 50 हजार रुपए की राशि मांगी गई. बताया गया कि कुछ राशि दे भी दी गई, लेकिन राशि पूरी नहीं मिलने पर तोड़-बट्टा चलता रहा. इस बीच इसकी शिकायत एसीबी तक भी पहुंच गई.

अवैध बजरी खनन करने वाला तोड़ बट्टे के बाद तय की गई राशि लेकर एसीबी के इशारे पर थाने पहुंच गया और किसी सिपाही के लिए थाने में पूछने लगा. ये सिपाही कुछ समय पहले ही थाने से रवाना हो चुका था. वहीं एसएचओ भी इस दिन जिले से बाहर थे, जिससे ट्रैप की कार्रवाई नहीं हो सकी और एसीबी को बेरंग लौटना पड़ गया.

दूसरी ओर मामला जब ज़ी मीडिया ने उजागर किया, तो एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर जांच करवाई. प्रारंभिक जांच के बाद एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया. वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि अवैध बजरी खनन करने वाले को पक्ष में करने की भी कवायद चल रही है.

