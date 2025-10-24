Zee Rajasthan
थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी का बड़ा बयान कहा- ये उसकी पुरानी चाल

Bhilwara News : भीलवाड़ा थप्पड़ कांड मामले में निलंबित एसडीएम छोट लाल शर्मा की पहली पत्नी के मुताबिक ये छोटू लाल की पुरानी चाल है संघर्ष के दिनों में कॉलेज के वक्त में भी वह कई बार इस तरह से झगड़ा और लड़कियों को छेड़ कर मुझे आगे कर दिया करता था और यही कहता था, कि मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 24, 2025, 10:57 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 10:58 AM IST

थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी का बड़ा बयान कहा- ये उसकी पुरानी चाल

Bhilwara News : भीलवाड़ा पेट्रोल पंप पर हुए थप्पड़ कांड के बाद निलंबित किए गए एसडीएम छोटू लाल शर्मा को लेकर अब उनकी पुरानी पत्नी सामने आई है, न सिर्फ उन्होंने झूठ तलाक का आरोप लगाया .बल्कि उन्होंने छोटू लाल के धोखेबाजी के उन कारनामों को भी उजागर किया है जिसे दुनिया बाकी नहीं है.

मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी पुरानी पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि 2008 में छोटू लाल शर्मा से उनकी शादी हुई, उस वक्त घर की हालत बेहद नाजुक थी. छोटू लाल संघर्ष के दिनों में मेहनत कर रहे थे और पूनम ने पूरे समर्पण से उनका साथ दिया. वह बताती है कि हम दोनों ने एक ही सपना देखा था कि वो कुछ बड़ा बने और परिवार का नाम रोशन करें, मैंने अपने गहने तक बेचकर उसकी पढ़ाई में मदद की.

गरीबों के राहत कार्यों में जो कुछ भी आता था,उसे हम दोनों मिलकर परिवार और पढ़ाई में लगाते थे. उन्होंने बताया कि हमारे दो बच्चे हुए,लेकिन गुस्सैल स्वभाव के छोटू लाल की प्रताड़नाएं कम नहीं हुई. छोटी-छोटी बात पर हाथ उठा देना, नौकरी लगने के बाद हर किसी से झगड़ा. दुनिया की दूसरी औरते अच्छी और मैं गरीब और बुरी लगने लगी.

जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए उनके साथ भी मारपीट और प्रताड़नाएं बढ़ने लगे. रात-रात को बाथरूम में बैठ कर दूसरी औरतों से बातचीत करना,वाट्सअप चैट करना और फिर वक्त से साथ हमसे दूरी बढ़ाने लगा और एक दिन अचानक से तलाक के कागज भेज दिए.

पहली पत्नी पूनम बताती है कि 2018 में जब छोटू लाल शर्मा का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में हुआ और वो SDM बने, तो लगा के अब जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन चयन के साथ ही हालात बद से बदतर हो गए. पूनम बताती है कि साल 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हुए तो छोटू लाल ने कहा कि पिलानी में अच्छे स्कूल हैं,वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है,बच्चों को वहां एडमिशन करवा दो,मैं भी वही कमरा दिलवा दूंगा.

पूनम ने उसकी बात मान ली और वह बच्चों को लेकर पिलानी चली गई, लेकिन कुछ ही महीनों में छोटू लाल ने आना-जाना बंद कर दिया. शुरू में वह स्कूल की फीस ऑनलाइन भेजता था, लेकिन बाद में पूरी तरह संपर्क तोड़ लिया. जब भी बात करने की कोशिश करती,कहता मैं मीटिंग में हूं,परेशान मत करो और धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई. फिर अचानक एक दिन डाक से कुछ कागज आए,खोलकर देखा तो पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई. तलाक़ के कागज भेजे गए,जिस पर पूनम के नकली सिग्नेचर थे.

पूनम ने इस मामले की शिकायत की और जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया. वह कहती हैं कि मैंने कोर्ट को बताया कि मैं उसकी पहली पत्नी हूं और उसने मुझे धोखे से तलाक देने की कोशिश की,आज भी कानूनी रूप से मैं उसकी पत्नी हूं और मैं आज भी उसके नाम का सिंदूर लगाती हूं.

कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है पर न्याय नहीं मिला. वहीं दूसरी और अब दूसरी महिला दीपिका व्यास खुद को छोटू लाल शर्मा की पत्नी बताकर सामने आई है और पेट्रोल पंप विवाद में बतौर उसकी पत्नी थाने में शिकायत दी, जबकि असली पत्नी पूनम शर्मा का कहना है कि दीपिका व्यास उनकी जगह झूठा दावा कर रही है और एसडीएम उसे पत्नी के रूप में पेश कर रहे हैं.

पूनम बताती है कि यह छोटू लाल की पुरानी चाल है संघर्ष के दिनों में कॉलेज के वक्त में भी वह कई बार इस तरह से झगड़ा और लड़कियों को छेड़ कर मुझे आगे कर दिया करता था और यही कहता था, कि मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और इसी पर तरह का फायदा उठाकर कई बार कानून के शिकंजे से बच भी गया.

इस बार छोटू लाल अपनी इस चाल से बच नहीं पाया और पेट्रोल पंप पर हुए घटनाक्रम के बाद सरकार ने उसे निलंबित कर दिया अब सोशल मीडिया पर उसके इन पुराने किस्सों के साथ ही दोनों पत्नियों के बीच चल रहा विवाद भी आम हो गया है, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग छोटू लाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

