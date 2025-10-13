Zee Rajasthan
भीलवाड़ा शहरी सेवा शिविर में महापौर और यूआईटी पटवारी के बीच विवाद, जानें मामला

Bhilwara News: भीलवाड़ा नगर निगम परिसर में चल रहे शहरी सेवा शिविर में सोमवार को महापौर राकेश पाठक और यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह के बीच विवाद हो गया. मामला तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति रिकॉर्ड मांगने आया और पटवारी ने कहा कि रिकॉर्ड तहसील कार्यालय से लेकर आओ. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 13, 2025, 07:57 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 07:57 PM IST

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा नगर निगम परिसर में संचालित हो रहे शहरी सेवा शिविर में सोमवार को जबरदस्त माहौल बन गया. इसका कारण था महापौर राकेश पाठक और यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह के बीच विवाद. ये विवाद इतना बढ़ा कि यूआईटी ओएसडी चिमनलाल और तहसीलदार नीरज रावत को बीच बचाव के लिए आना पड़ा तब जाकर मामला शांत हुआ.

दरअसल सोमवार सुबह शिविर में यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह काम कर रहे थे. एक व्यक्ति आए जिन्होंने उन्होंने किसी रिकॉर्ड को लेकर तकाजा किया तो पटवारी ने कहा कि तहसील कार्यालय से रिकॉर्ड आप लेकर आओ. महापौर पाठक भी उस दौरान शिविर में मौजूद थे. वह व्यक्ति महापौर पाठक के पास चले गए, उन्हें अपनी कहानी सुना दी. महापौर पाठक ने पटवारी के पास जाकर कहा कि जब यूआईटी के नाम हो चुकी है तो उसका रिकॉर्ड आप उपलब्ध कराओ लेकिन पटवारी नहीं माना. पटवारी ने कहा कि आप चाहे महापौर हो तो भी रिकॉर्ड आपको लानी पड़ेगी. इस बात को सुनकर पाठक भड़क गए.

हाल ये हो गया कि दोनों के बीच कहासुनी की आवाज शिविर से बाहर तक चली गई. देखते ही देखते लोगों की संख्या इकट्ठी हो गई. इधर से मेयर पाठक ने बोलना जारी रखा तो उधर से पटवारी सिंह अपनी सफाई पेश करता रहा. आखिरकार ओएसडी चिमनलाल और तहसीलदार नीरज रावत को आना पड़ा. वे महापौर को दूसरी ओर लेकर चले गए. इधर पटवारी ने भी अपनी गलती मानते हुए रिकॉर्ड मंगाने के लिए हामी भर दी.

इस मामले को लेकर पटवारी मानवेंद्र सिंह ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया तो वहीं ओएसडी चिमनलाल ने कहा कि किसी चीज को लेकर गतिरोध था वह दूर हो चुका है. महापौर पाठक ने कहा कि सरकार ने शिविर इसलिए लगाए ताकि आवेदक को इधर-उधर धक्के न खाने पड़े लेकिन पटवारी मानवेंद्र सिंह खुद रिपोर्ट देने की बजाय आवेदकों से मंगाकर नाजायज परेशान कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

