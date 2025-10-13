भीलवाड़ा शहरी सेवा शिविर में महापौर और यूआईटी पटवारी के बीच विवाद, जानें मामला

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा नगर निगम परिसर में संचालित हो रहे शहरी सेवा शिविर में सोमवार को जबरदस्त माहौल बन गया. इसका कारण था महापौर राकेश पाठक और यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह के बीच विवाद. ये विवाद इतना बढ़ा कि यूआईटी ओएसडी चिमनलाल और तहसीलदार नीरज रावत को बीच बचाव के लिए आना पड़ा तब जाकर मामला शांत हुआ.

दरअसल सोमवार सुबह शिविर में यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह काम कर रहे थे. एक व्यक्ति आए जिन्होंने उन्होंने किसी रिकॉर्ड को लेकर तकाजा किया तो पटवारी ने कहा कि तहसील कार्यालय से रिकॉर्ड आप लेकर आओ. महापौर पाठक भी उस दौरान शिविर में मौजूद थे. वह व्यक्ति महापौर पाठक के पास चले गए, उन्हें अपनी कहानी सुना दी. महापौर पाठक ने पटवारी के पास जाकर कहा कि जब यूआईटी के नाम हो चुकी है तो उसका रिकॉर्ड आप उपलब्ध कराओ लेकिन पटवारी नहीं माना. पटवारी ने कहा कि आप चाहे महापौर हो तो भी रिकॉर्ड आपको लानी पड़ेगी. इस बात को सुनकर पाठक भड़क गए.

हाल ये हो गया कि दोनों के बीच कहासुनी की आवाज शिविर से बाहर तक चली गई. देखते ही देखते लोगों की संख्या इकट्ठी हो गई. इधर से मेयर पाठक ने बोलना जारी रखा तो उधर से पटवारी सिंह अपनी सफाई पेश करता रहा. आखिरकार ओएसडी चिमनलाल और तहसीलदार नीरज रावत को आना पड़ा. वे महापौर को दूसरी ओर लेकर चले गए. इधर पटवारी ने भी अपनी गलती मानते हुए रिकॉर्ड मंगाने के लिए हामी भर दी.

इस मामले को लेकर पटवारी मानवेंद्र सिंह ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया तो वहीं ओएसडी चिमनलाल ने कहा कि किसी चीज को लेकर गतिरोध था वह दूर हो चुका है. महापौर पाठक ने कहा कि सरकार ने शिविर इसलिए लगाए ताकि आवेदक को इधर-उधर धक्के न खाने पड़े लेकिन पटवारी मानवेंद्र सिंह खुद रिपोर्ट देने की बजाय आवेदकों से मंगाकर नाजायज परेशान कर रहा है.

