शिक्षक तबादला विवाद ने ली जानलेवा शक्ल! नंदराय स्कूल धरने में 12 छात्राएं बेहोश, चौथे दिन बिगड़ी हालत

Bhilwara news: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड अंतर्गत नंदराय गांव के सरकारी स्कूल में पिछले चार दिनों से चल रहे धरना-प्रदर्शन ने गुरुवार शाम को गंभीर मोड़ ले लिया.

Published: Jan 16, 2026, 09:13 AM IST | Updated: Jan 16, 2026, 09:13 AM IST

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड अंतर्गत नंदराय गांव के सरकारी स्कूल में पिछले तीन दिनों से चल रहे छात्राओं के धरना-प्रदर्शन का आज चौथा दिन था. गुरुवार शाम को अचानक स्थिति गंभीर हो गई जब एक के बाद एक करीब एक दर्जन छात्राओं को चक्कर आने लगे और उनकी तबीयत बिगड़ गई. धरना स्थल पर मौजूद लोग और अन्य विद्यार्थी घबरा गए. हड़कंप मचने के बाद सभी छात्राओं को तुरंत स्कूल भवन के अंदर ले जाया गया. स्थानीय चिकित्सकों और आसपास के लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार शुरू किया गया.

डॉक्टरों और ग्रामीणों ने बताया कि छात्राएं सुबह से ही बिना कुछ खाए-पीए धरना स्थल पर बैठी हुई थीं. लंबे समय तक भूखे रहने, धूप में बैठने और तनाव के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. कुछ छात्राओं को गंभीर चक्कर आए, कुछ को कमजोरी महसूस हुई. उपचार के बाद शाम देर तक सभी छात्राओं की हालत स्थिर होने पर उन्हें उनके घर भेज दिया गया. फिलहाल किसी की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों में इस घटना को लेकर चिंता बनी हुई है.

शिक्षक शंकरलाल जाट के तबादले से शुरू हुआ विवाद

पूरी घटना की जड़ स्कूल के शिक्षक शंकरलाल जाट के तबादले में है. कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग ने शंकरलाल जाट का तबादला नंदराय स्कूल से अन्यत्र कर दिया था. इस फैसले से छात्राओं और गांववासियों में भारी रोष फैल गया. छात्राओं का कहना है कि शंकरलाल जाट उनके प्रिय शिक्षक हैं और उन्होंने स्कूल में पढ़ाई के स्तर को काफी बेहतर किया है. तबादला होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इसी कारण छात्राओं ने स्कूल गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया और शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग की.

गांव दो दिन तक रहा बंद

धरने के समर्थन में नंदराय गांव के लोगों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई. पिछले दो दिनों तक गांव में पूर्ण बंद रहा. दुकानें, बाजार और अन्य गतिविधियां ठप रहीं. धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा और छात्राएं अड़े हुए दिखीं कि जब तक शिक्षक का तबादला रद्द नहीं होता, वे धरना नहीं खत्म करेंगी.

गुरुवार को कोटड़ी उपखंड अधिकारी तान्या रेनवा स्वयं धरना स्थल पर पहुंचीं और छात्राओं से वार्ता करने की कोशिश की. उन्होंने छात्राओं को समझाने की कोशिश की और कहा कि तबादला विभागीय नियमों के अनुसार हुआ है, लेकिन छात्राओं ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षक के बिना पढ़ाई अधर में लटक गई है और तब तक धरना जारी रहेगा जब तक तबादला निरस्त नहीं होता. वार्ता बेनतीजा रही और उपखंड अधिकारी को खाली हाथ लौटना पड़ा.

इस घटना ने गांव में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. अभिभावक कह रहे हैं कि बच्चों की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक है, लेकिन साथ ही वे शिक्षक के तबादले के फैसले से भी नाराज हैं. कई लोग मानते हैं कि ऐसे मामलों में विभाग को स्थानीय भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए. दूसरी ओर शिक्षा विभाग का कहना है कि तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के तहत किए जाते हैं और इसमें कोई पक्षपात नहीं है.

वर्तमान में धरना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है. छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की घटना ने इस आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है. अब देखना यह है कि क्या शिक्षा विभाग छात्राओं की मांग पर विचार करता है या धरना और लंबा खिंचता है.

