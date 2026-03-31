Bhilwara Weather: भीलवाड़ा में तेज हवा, बारिश के साथ मोटे-मोटे ओले गिरने की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

Bhilwara Weather: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है. भीलवाड़ा जिले में भी मौसम ने करवट बदल ली है. इसके चलते ही मौसम विभाग ने जिले में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने झुंझुनू, अलवर, सीकर, भीलवाड़ा भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ बारिश (हवा की गति 40-50 KMPH) की संभावना है. इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

येलो अलर्ट जारी

इसके साथ ही जयपुर, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की स मध्यम बारिश और कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40 kmph) चलने के आसार हैं. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

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मौसम को देखते हुए विभान ने किसानों दी गई हैं कि खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों, कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज व जिंसो को ढककर रखें और सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सकें.

बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव

मौसम विभाग ने राजस्थान आने वाले हफ्ते में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार हैं, जिससे 31 मार्च को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने, आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं.

3-4 अप्रैल एक्टिव होगा अगला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ

वहीं, अप्रैल के पहले हफ्ते में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ राज्य के ऊपर सक्रिय होने की संभावना जताई गई है. अगला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 3-4 अप्रैल को एक्टिव हो सकता है, जिसके असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में दोबारा तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश हो सकती है.

बारिश के साथ गिरे थे ओले

बीते दिन भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में भी बारिश दर्ज की गई. साथ ही बड़े-बड़े ओले गिरे, जिससे गेंहू की फसल को भारी नुकसान झेलना पड़ा. इसके अलावा आसींद क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरे. भीलवाड़ा जिले में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम ने करवट बदल ली है. इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. तेज हवाओं से मौसम ने सर्दी महसूस की जा रही है. लगातार हो रही बारिश से आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है.