Bhilwara Weather: भीलवाड़ा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ गिरे बड़े-बड़े ओले

Bhilwara Weather: राजस्थान का मौसम लगातार पलट रहा है. ऐसे में भीलवाड़ा के शाहपुरा में भी मौसम ने करवट बदल ली है. शाहपुरा कस्बा के साथ क्षेत्र में बारिश के दौरान बेर के आकार के ओले गिरे, जिससे खेत में पड़ी गेंहू की फसल को भारी नुकसान हुआ.

इधर, आसींद क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के दौरान अंगूर के आकार के ओले गिरे. खेत में खड़ी एवं पड़ी गेंहू की फसल को भारी नुकसान हुआ. किसानों ने उचित मुआवजा की मांग रखी. लगातार तीन दिन से जिले में बारिश को दौर जारी है.

ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40kmph) चलने की संभावना है. इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है.

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येलो अलर्ट जारी

इसके अलावा जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर सीकर, नागौर, करौली, राजसमंद, अजमेर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, कोटा, वारां जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है. इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

भीलवाड़ा में गिरा तापमान

भीलवाड़ा में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम में गलन बढ़ा दी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. तेज हवाओं के बीच मौसम ने सर्दी का अहसास हो रहा है. लगातार हो रही बारिश से आमजन का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

मौसम विभाग का कहना है कि 31 मार्च को भी शेखावाटी इलाके, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, 1-2 अप्रैल को छुटपुट स्थानों पर मेघगर्जन, बूंदाबांदी और ज्यादातर स्थानों में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं, 3-5 अप्रैल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिससे आंधी-बारिश बढ़ सकती है.

किसानों को दी सलाह

बिगड़ते मौसम के हाल को देखते हुए किसानों को सलाह दी गई है कि खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों, कृषि मंडियों व धान मंडियों में खुले में रखे हुए अनाज व जिंसो को ढककर रखें और सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सकें.

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