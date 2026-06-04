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भीलवाड़ा में तेज आंधी-तूफान का कहर, टीनशेड उड़े और पेड़ गिरे, कई गांवों में भारी नुकसान

Bhilwara Weather: भीलवाड़ा में आसींद-बदनोर क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार सुबह बारिश से पहले आए तेज आंधी-तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 04, 2026, 04:26 PM|Updated: Jun 04, 2026, 04:26 PM
भीलवाड़ा में तेज आंधी-तूफान का कहर, टीनशेड उड़े और पेड़ गिरे, कई गांवों में भारी नुकसान
Image Credit: Bhilwara Weather

Bhilwara Weather: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसींद-बदनोर क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार सुबह बारिश से पहले आए तेज आंधी-तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच चले तेज अंधड़ के कारण कई स्थानों पर टीनशेड उड़ गए, पेड़ धराशायी हो गए तथा रास्ते अवरुद्ध हो गए.

आसींद क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में एक वाटिका की करीब 20 फीट ऊंची दीवार और उसके ऊपर लगा टीनशेड तेज हवा के कारण ढहकर आम रास्ते पर गिर गया. घटना के समय रास्ते से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

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वहीं बदनोर क्षेत्र के मोटी चतरपुरा गांव में एक किसान का कुआं ढह गया. कुएं में लगा पानी का इंजन, पाइप और अन्य उपकरण मलबे में दब गए, जिससे किसान को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ा. लाछूड़ा गांव में भी तेज आंधी के चलते एक मकान पर टॉवर गिर गया, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया.

सौभाग्य से घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इसके अलावा कई गांवों में बाड़ों पर लगाए गए टीन और चादरें उड़ गईं. अनेक स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हो गई. कुछ जगहों पर खड़ी बाइक, कार एवं अन्य वाहनों पर पेड़ और टीनशेड गिरने से नुकसान होने की भी सूचना है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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