/भीलवाड़ा में तेज आंधी-तूफान का कहर, टीनशेड उड़े और पेड़ गिरे, कई गांवों में भारी नुकसान

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Bhilwara Weather: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसींद-बदनोर क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार सुबह बारिश से पहले आए तेज आंधी-तूफान ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच चले तेज अंधड़ के कारण कई स्थानों पर टीनशेड उड़ गए, पेड़ धराशायी हो गए तथा रास्ते अवरुद्ध हो गए.
आसींद क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में एक वाटिका की करीब 20 फीट ऊंची दीवार और उसके ऊपर लगा टीनशेड तेज हवा के कारण ढहकर आम रास्ते पर गिर गया. घटना के समय रास्ते से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.
वहीं बदनोर क्षेत्र के मोटी चतरपुरा गांव में एक किसान का कुआं ढह गया. कुएं में लगा पानी का इंजन, पाइप और अन्य उपकरण मलबे में दब गए, जिससे किसान को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ा. लाछूड़ा गांव में भी तेज आंधी के चलते एक मकान पर टॉवर गिर गया, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया.
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सौभाग्य से घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इसके अलावा कई गांवों में बाड़ों पर लगाए गए टीन और चादरें उड़ गईं. अनेक स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कें बाधित हो गई. कुछ जगहों पर खड़ी बाइक, कार एवं अन्य वाहनों पर पेड़ और टीनशेड गिरने से नुकसान होने की भी सूचना है.
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