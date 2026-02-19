Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Bhilwara: युवक ने सोशल मीडिया पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की विवादास्पद टिप्पणी

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना इलाके में युवक ने सोशल मीडिया पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की विवादास्पद टिप्पणी की. वहीं, दूसरी ओर कोटा में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 19, 2026, 08:03 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 08:03 PM IST

Trending Photos

फिर लुढ़क पड़े सोना-चांदी के दाम! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

फिर लुढ़क पड़े सोना-चांदी के दाम! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

पंचायत चुनाव में होगा बड़ा बदलाव, इस तरह का दिखाई देगा बैलेट पेपर!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव में होगा बड़ा बदलाव, इस तरह का दिखाई देगा बैलेट पेपर!

राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी!
7 Photos
rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी!

Photos: जानें कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ? कमाई के मामले में बॉयफ्रेंड को देती हैं टक्कर!
7 Photos
jaipur news

Photos: जानें कौन हैं ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ? कमाई के मामले में बॉयफ्रेंड को देती हैं टक्कर!

Bhilwara: युवक ने सोशल मीडिया पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की विवादास्पद टिप्पणी

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 38 वर्ष से युवक ने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की.

इस मामले में भीलवाड़ा शहर की भीमगंज थाना पुलिस ने तुरंत कारवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी युवक को डिटेन कर लिया है. वहीं, इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है.

भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित अंजुम स्कूल के पीछे 38 वर्षीय कलीम उर्फ मुस्तफा पिता मजीद मुसलमान ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादास्पद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने जैसी टिप्पणी कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस मामले में हमने भीमगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी 38 वर्षीय कलीम पिता मजीद मुसलमान को डिटेन कर लिया है, जिससे पूछताछ करने के साथ ही उसके सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की पोस्ट की है, जिनके बारे में गहनता से जांच करने के साथ ही एफएसएल टीम भेज कर मोबाइल की जांच की जाएगी और साथ ही विश्लेषण किया जाएगा.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर
कोटा शहर के महावीर नगर थाना इलाके में बुधवार रात सनसनी फैल गई. जब आपसी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सुभाष नगर की बॉम्बे योजना में बदमाशों ने घात लगाकर युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यहां रहने वाले विक्रम कुमार नाम के युवक को उसके ही पुराने दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया.

डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग की है.

मृतक के भाई लक्की ने पुलिस को बताया कि विक्रम का विवाद उसी के पड़ोस में रहने वाले आशु, अकरम, राजकुमार और गोलू के साथ हुआ था. ये सभी पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन हाल ही में इनके बीच अनबन हो गई थी. बुधवार सुबह भी इनके बीच झगड़ा हुआ था. जिसे परिजनों ने समझा-बुझाकर शांत करा दिया था. लक्की का आरोप है कि हमलावर बदमाश प्रवृत्ति के हैं और वारदात के समय वे नशे में धुत थे.

पुलिस की कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही महावीर नगर पुलिस, FSL और MOB की टीमें मौके पर पहुंचीं और साक्ष्य जुटाए. विक्रम को तुरंत मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने लक्की की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है. गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news