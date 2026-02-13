Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नशे की ललक में मौत का पी लिया घूंट, जहरीला केमिकल गटकने से तीन महिलाओं समेत 4 की दर्दनाक मौत

Bhilwara: भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है. एक शादी समारोह में बर्तन धोने का काम करने गए चार मजदूरों—रतन कंजर, सुशीला देवी, जमनी देवी और बदामी देवी—ने काम पूरा होने के बाद बर्तन साफ करने वाला जहरीला केमिकल (डिशवॉशिंग लिक्विड या सफाई का रसायन) घर ले आए. पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, नशे की लत के कारण इन चारों ने इस घातक रासायनिक तरल को शराब समझकर पी लिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Feb 13, 2026, 01:07 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

Recipe: एक बार खाएंगे, बार-बार बनाएंगे! चटपटी मारवाड़ी भरवा मिर्च की सीक्रेट रेसिपी
8 Photos
Rajasthan famous food

Recipe: एक बार खाएंगे, बार-बार बनाएंगे! चटपटी मारवाड़ी भरवा मिर्च की सीक्रेट रेसिपी

राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव, फिर काली घटाएं छाने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 2 पश्चिमी विक्षोभ होंगे एक्टिव, फिर काली घटाएं छाने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़
8 Photos
Rajasthan Temple

Shivratri 2026: नाहरगढ़ के घने जंगलों में स्थित है अद्भत शिव मंदिर, जहां शिवरात्रि पर उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच
9 Photos
jaipur news

राजस्थान में 16 से 27 फरवरी तक LPG पर सख्त अभियान, हर जिले में होगी गैस एजेंसियों और होटलों की जांच

नशे की ललक में मौत का पी लिया घूंट, जहरीला केमिकल गटकने से तीन महिलाओं समेत 4 की दर्दनाक मौत

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में एक शादी समारोह में बर्तन धोने का काम करने वाले चार श्रमिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतकों में रतन कंजर, सुशीला देवी, जमनी देवी और बदामी देवी शामिल हैं. तीन दिन पहले ये चारों एक शादी समारोह में काम करने गए थे. काम पूरा होने के बाद उन्होंने बर्तन साफ करने वाला जहरीला केमिकल (डिशवॉशिंग लिक्विड या सफाई का रसायन) अपने साथ घर ले आए. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि नशे की लत के कारण उन्होंने इस घातक रासायनिक तरल को शराब समझकर पी लिया.


देर रात तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में दम तोड़ा
देर रात इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. तीन श्रमिकों ने गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला को गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. इस सामूहिक मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया और इलाके में हड़कंप मच गया.

प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही मौत के सटीक कारण की पुष्टि होगी. फिलहाल अवैध केमिकल विक्रेताओं, दुकानदारों और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जहरीले रसायनों की बिक्री पर सवाल
यह हादसा एक बार फिर जहरीले घरेलू रसायनों की खुलेआम बिक्री और लोगों में जागरूकता की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस ने कहा है कि जांच में यह भी देखा जाएगा कि केमिकल कहां से और किसके द्वारा खरीदा गया था. प्रशासन ने लोगों से ऐसे जहरीले पदार्थों को शराब समझकर न पीने और सुरक्षित रखने की अपील की है. इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में सदमा पहुंचा दिया है और परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news