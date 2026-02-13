नशे की ललक में मौत का पी लिया घूंट, जहरीला केमिकल गटकने से तीन महिलाओं समेत 4 की दर्दनाक मौत

Bhilwara: भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में एक बेहद दुखद हादसा हुआ है. एक शादी समारोह में बर्तन धोने का काम करने गए चार मजदूरों—रतन कंजर, सुशीला देवी, जमनी देवी और बदामी देवी—ने काम पूरा होने के बाद बर्तन साफ करने वाला जहरीला केमिकल (डिशवॉशिंग लिक्विड या सफाई का रसायन) घर ले आए. पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, नशे की लत के कारण इन चारों ने इस घातक रासायनिक तरल को शराब समझकर पी लिया.
Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव में एक शादी समारोह में बर्तन धोने का काम करने वाले चार श्रमिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतकों में रतन कंजर, सुशीला देवी, जमनी देवी और बदामी देवी शामिल हैं. तीन दिन पहले ये चारों एक शादी समारोह में काम करने गए थे. काम पूरा होने के बाद उन्होंने बर्तन साफ करने वाला जहरीला केमिकल (डिशवॉशिंग लिक्विड या सफाई का रसायन) अपने साथ घर ले आए. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि नशे की लत के कारण उन्होंने इस घातक रासायनिक तरल को शराब समझकर पी लिया.
देर रात तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में दम तोड़ा
देर रात इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. तीन श्रमिकों ने गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला को गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. इस सामूहिक मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया और इलाके में हड़कंप मच गया.
प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही मौत के सटीक कारण की पुष्टि होगी. फिलहाल अवैध केमिकल विक्रेताओं, दुकानदारों और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है.
जहरीले रसायनों की बिक्री पर सवाल
यह हादसा एक बार फिर जहरीले घरेलू रसायनों की खुलेआम बिक्री और लोगों में जागरूकता की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. पुलिस ने कहा है कि जांच में यह भी देखा जाएगा कि केमिकल कहां से और किसके द्वारा खरीदा गया था. प्रशासन ने लोगों से ऐसे जहरीले पदार्थों को शराब समझकर न पीने और सुरक्षित रखने की अपील की है. इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में सदमा पहुंचा दिया है और परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
