Bhiwara: बदमाशों ने महिला की नाक से लूटी एक तोले की सोने की नथ, हुए फरार

Bhiwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा के रायला थाना इलाके में खेत में भैंस चराने गई महिला से सोने की नाथ लूटने की मामला सामने आया. 

Published: Nov 17, 2025, 07:05 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 07:05 PM IST

Bhiwara: बदमाशों ने महिला की नाक से लूटी एक तोले की सोने की नथ, हुए फरार

Bhiwara News: भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र के बेरा बालेसरिया मार्ग पर सोमवार 12 बजे के करीब एक महिला से सोने की नाथ लूटने की सनसनी खेज घटना हुई. बेरा गांव निवासी 55 वर्षीय रामू देवी पत्नी मांगीलाल गुर्जर सोमवार को खेत में भैंस चराने गई थी.

इसी बीच बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने रुक बातचीत के तुरंत बाद एक युवक बाइक पर बैठा रहा जबकि दूसरा नीचे उतर कर रामू देवी की लुगड़ी खींचने लगा.

रामू देवी ने बदमाशों का विरोध किया और उस पर लकड़ी से वार भी किया. इसके बाद दोनों के बीच लगभग 30 मिनट तक संघर्ष चलता रहा. महिला लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण उसकी पुकार सुनाई नहीं दी.

महिला के साथ दो बाइक सवार लुटेरों ने करीब आधे घंटे तक संघर्ष किया और मारपीट कर उसके नाक में पहनी एक तोला सोने की नाथ लूटकर फरार हो गए.

दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने ग्रामीणों मे दहशत फैला दी. महिला और लुटेरे के बीच आधे घंटे तक संघर्ष के दौरान बदमाश रामू देवी से मारपीट करता रहा और आखिरकार उसके नाक में पहनी एक तोला सोने की नाथ लूटकर साथी के साथ भीलवाड़ा अजमेर हाईवे की और फरार हो गया.

हमले में रामू देवी घायल हो गई. घटना की जानकारी उसने किसी तरह परिजनों तक पहुंचाई, जिसने उसे घर पहुंचाया. पति मांगीलाल सुबह नजदीक के ही दूसरे गांव सामाजिक कार्यक्रम में जाने के लिए निकला था. घटना की जानकारी मिलने पर वापस घर पहुंच कर पत्नी रानू देवी को लेकर रायला थाने में रिपोर्ट दी. रायला थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई पुलिस टीम के साथ जांच शुरू की.
