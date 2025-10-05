Zee Rajasthan
भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी जमीन रजिस्ट्री गिरोह का पर्दाफाश

Rajasthan News: आसींद में एक फर्जी रजिस्ट्री के मामले में भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो इनामी बदमाशों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन्होंने जाली दस्तावेजों से एक महिला की पुश्तैनी जमीन अपने नाम करवा ली थी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 05, 2025, 04:39 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 04:39 PM IST

Bhilwara News: राजस्थान के आसींद में एक फर्जी रजिस्ट्री के मामले में भीलवाड़ा पुलिस की जिला विशेष टीम (DST) और स्थानीय पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के तहत ₹5-5 हजार के दो इनामी बदमाशों समेत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

क्या था मामला?
यह मामला तब सामने आया जब 23 सितंबर 2024 को आसींद तहसील कार्यालय के एक अधिकारी ओमप्रकाश ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला श्रीमती गीता देवी की पुश्तैनी कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई थी.

आरोपियों ने असली भू-स्वामी गीता देवी की जगह पर एक दूसरी महिला को खड़ा किया और जाली दस्तावेज तैयार करके जमीन को अपने नाम करवा लिया. इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में नाम भी बदलवा दिया. जब इस धोखाधड़ी का पता चला तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान, इस फर्जीवाड़े में शामिल गवाह फरार हो गए थे, जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर, आसींद थाना प्रभारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने इनामी बदमाशों का लगातार पीछा किया. कांस्टेबल ऋषिकेश और अमृत सिंह की डीएसटी टीम से मिली सूचना के आधार पर, दो इनामी आरोपियों- राजेश वैष्णव और सांवल सिंह पंवार को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद, पुलिस ने इस धोखाधड़ी में शामिल एक और आरोपी राजू गुर्जर को भी गिरफ्तार किया. राजू गुर्जर फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


