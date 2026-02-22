बैलगाड़ियों पर बहन का मायरा भरने पहुंचे भाई, भीलवाड़ा में पुरानी परंपरा की अनोखी झलक

Bhilwara Mayra: आधुनिक लग्जरी गाड़ियों के दौर में राजस्थान की एक माली परिवार ने अपनी बहन के घर मायरा (भात) भरने के लिए पारंपरिक बैलगाड़ियों का सहारा लिया. शहर के माणिक्य नगर (माली खेड़ा) इलाके से तीन भाइयों ने परिवार के साथ सजी-धजी बैलगाड़ियों का काफिला निकाला, जिसने सड़कों पर देखने वालों का दिल जीत लिया.



कच्ची घोड़ी डांस और मशक की धुन पर नाचता काफिला

माणिक्य नगर से कुंवाड़ा रोड स्थित राधेश्याम वाटिका इलाके में रहने वाली बहन के घर तक करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए पांच बैलगाड़ियां सजाई गईं. बैलगाड़ियों पर मायरे के कपड़े और अन्य सामान रखा गया था. आगे-आगे लोक कलाकार कच्ची घोड़ी डांस करते हुए और मशक बजाते चल रहे थे, जिससे पूरा माहौल उत्सवपूर्ण हो गया. राहगीर और स्थानीय लोग इस नजारे को देखकर नाचने पर मजबूर हो गए.



तीन भाइयों ने निभाई पुरानी परंपरा

माली परिवार के तीन भाई कालू माली, भेरू माली और बंशी माली अपने परिवारजनों के साथ बैलगाड़ियों में सवार होकर निकले. कालू माली ने बताया, "शादी-ब्याह की सभी रस्में हमारी पुरानी परंपराएं हैं. भाई-बहन का प्यार भी बहुत पुराना है. पहले के समय में लोग बैलगाड़ी से ही आते-जाते थे. हमने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया ताकि हमारे बच्चे इसे सीखें और अपनाएं. भांजी की शादी पर बैलगाड़ी से मायरा भरने गए हैं."

परंपरा को जीवित रखने का संदेश

यह घटना भीलवाड़ा में काफी चर्चा का विषय बनी. लोग इस परिवार की पुरानी रीतियों को निभाने की सराहना कर रहे हैं. आधुनिक युग में भी ऐसी परंपराएं न केवल भाई-बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी बनती हैं. इस अनोखे काफिले ने सड़कों पर खुशी और उत्साह का माहौल पैदा कर दिया.

