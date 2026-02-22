Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बैलगाड़ियों पर बहन का मायरा भरने पहुंचे भाई, भीलवाड़ा में पुरानी परंपरा की अनोखी झलक

Bhilwara Mayra: भीलवाड़ा: आधुनिक युग में एक माली परिवार ने अपनी बहन के घर मायरा (भात) भरने के लिए पारंपरिक बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया. माणिक्य नगर (माली खेड़ा) से तीन भाई कालू माली, भेरू माली और बंशी माली ने परिवार के साथ सजी-धजी बैलगाड़ियों का काफिला निकाला और कुंवाड़ा रोड स्थित राधेश्याम वाटिका पहुंचे.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 22, 2026, 02:32 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 02:32 PM IST

Trending Photos

देखिए चूरू के सादुलपुर की अनोखी शादी की तस्वीरें, जहां सगाई के बाद ही दूल्हा ले आया अपनी दुल्हन!
5 Photos
Churu News

देखिए चूरू के सादुलपुर की अनोखी शादी की तस्वीरें, जहां सगाई के बाद ही दूल्हा ले आया अपनी दुल्हन!

कोख से लेकर अर्थी तक मां-बेटे का साथ, एक ही चिता पर होगा अंतिम संस्कार, फोटो देख नहीं रुकेंगे आंसू...
6 Photos
Rajasthan NEWS

कोख से लेकर अर्थी तक मां-बेटे का साथ, एक ही चिता पर होगा अंतिम संस्कार, फोटो देख नहीं रुकेंगे आंसू...

NSUI Vinod Jakhar: विनोद जाखड़ की NSUI की नई टीम, हनुमान बेनीवाल जिलाध्यक्ष, नाम ने सभी को चौंकाया
8 Photos
Vinod Jakhar

NSUI Vinod Jakhar: विनोद जाखड़ की NSUI की नई टीम, हनुमान बेनीवाल जिलाध्यक्ष, नाम ने सभी को चौंकाया

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, 23-24 फरवरी को इन इलाकों में छाएंगे बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, 23-24 फरवरी को इन इलाकों में छाएंगे बादल

बैलगाड़ियों पर बहन का मायरा भरने पहुंचे भाई, भीलवाड़ा में पुरानी परंपरा की अनोखी झलक

Bhilwara Mayra: आधुनिक लग्जरी गाड़ियों के दौर में राजस्थान की एक माली परिवार ने अपनी बहन के घर मायरा (भात) भरने के लिए पारंपरिक बैलगाड़ियों का सहारा लिया. शहर के माणिक्य नगर (माली खेड़ा) इलाके से तीन भाइयों ने परिवार के साथ सजी-धजी बैलगाड़ियों का काफिला निकाला, जिसने सड़कों पर देखने वालों का दिल जीत लिया.


कच्ची घोड़ी डांस और मशक की धुन पर नाचता काफिला
माणिक्य नगर से कुंवाड़ा रोड स्थित राधेश्याम वाटिका इलाके में रहने वाली बहन के घर तक करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए पांच बैलगाड़ियां सजाई गईं. बैलगाड़ियों पर मायरे के कपड़े और अन्य सामान रखा गया था. आगे-आगे लोक कलाकार कच्ची घोड़ी डांस करते हुए और मशक बजाते चल रहे थे, जिससे पूरा माहौल उत्सवपूर्ण हो गया. राहगीर और स्थानीय लोग इस नजारे को देखकर नाचने पर मजबूर हो गए.


तीन भाइयों ने निभाई पुरानी परंपरा
माली परिवार के तीन भाई कालू माली, भेरू माली और बंशी माली अपने परिवारजनों के साथ बैलगाड़ियों में सवार होकर निकले. कालू माली ने बताया, "शादी-ब्याह की सभी रस्में हमारी पुरानी परंपराएं हैं. भाई-बहन का प्यार भी बहुत पुराना है. पहले के समय में लोग बैलगाड़ी से ही आते-जाते थे. हमने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया ताकि हमारे बच्चे इसे सीखें और अपनाएं. भांजी की शादी पर बैलगाड़ी से मायरा भरने गए हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


परंपरा को जीवित रखने का संदेश
यह घटना भीलवाड़ा में काफी चर्चा का विषय बनी. लोग इस परिवार की पुरानी रीतियों को निभाने की सराहना कर रहे हैं. आधुनिक युग में भी ऐसी परंपराएं न केवल भाई-बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी बनती हैं. इस अनोखे काफिले ने सड़कों पर खुशी और उत्साह का माहौल पैदा कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news