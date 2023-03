Do you know राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां गंदगी से सने जूतों को मुंह में लेकर महिलाएं मांगती हैं माफी

Do you know Bankya Rani Mataji Facts: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बाक्यारानी मंदिर मेंमहिलाओं पर भूत प्रेत उतारने के नाम पर उन्हें उल्टा लिटाकर सीढ़ियों पर से घसीट जाता है तो कभी कड़ाके की सर्दी में जहां इंसान के लिए ठंडे पानी से नहाने में आफत आती है वहीं महिलाओं को ठंडे पानी सेकड़कड़ाती ठंड में पानी से नहलाया जाता है.