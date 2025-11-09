Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा में अंधविश्वास की भेंट चढ़ा 9 माह का मासूम, गर्म सलाखों से दागने पर गई जान

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले में बीमार मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. दर्जनों मामले सामने आने के बाद रविवार को एक बार फिर मासूम की जान चली गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 09, 2025, 08:09 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 08:09 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी की एंट्री! कई जिलों में शीतलहर के आसार, जानें मौसम का अपडेट

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!
8 Photos
Ajmer News

राजस्थान की इस जगह जाकर बचा सकते हैं अपने 6 लाख, यहां मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा मजा!

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!
8 Photos
Rajasthan famous Food

सर्दियों में इस तरह घर पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, स्वाद ऐसा कि सबको बना दे दीवाना!

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो
6 Photos
banswara news

75 प्रतिशत लाओ, आसमान छू जाओ! राजस्थान के सरपंच ने बच्चों को दिया उड़ान का तोहफा - देखें फोटो

भीलवाड़ा में अंधविश्वास की भेंट चढ़ा 9 माह का मासूम, गर्म सलाखों से दागने पर गई जान

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बीमार मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. दर्जनों मामले सामने आने के बाद रविवार को एक बार फिर मासूम की जान चली गई. बुखार से तप रहे मासूम को अंधविश्वासी परिजन अस्पताल ले जाने की बजाय भोपे के पास ले गए और गर्म सलाखों से बच्चे को दागा, तो बच्चा और जोर से रोने लगा, उसकी हालत बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर एमजी अस्पताल पहुंचे.

जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के इरास गांव के निवासी देवा बागरिया के 9 माह के पुत्र गोविंद की तबीयत खराब हो गई. उसे श्वास लेने में दिक्कत आने लगी. इस पर परिजनों ने किसी भोपे के जरिए बच्चे के शरीर पर गर्म सलाखों से डाम लगा दिया. परिजन बताते हैं कि यह परंपरा उनके परिवार में पुराने समय से चली आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बचपन में यदि वह स्वयं भी बीमार होते थे, तो उन्हें भी डाम लगाया जाता था, जिससे वह सही हो जाते थे. उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए भोपे के जरिए ठीक करने के उद्देश्य से डाम लगा दिया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ऐसा करने से उसकी हालत और बिगड़ जाएगी. महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉ. अरूण गौड़ ने बताया कि बच्चे की हालत क्रिटिकल थी और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था.

डॉ. गौड़ ने कहा कि डाम लगाने के इस अंधविश्वास के खिलाफ सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है, जिससे कि मासूम अंधविश्वास का शिकार न हों और उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकें. उन्होंने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 15 के तहत बच्चों पर इस तरह की क्रूरता प्रदर्शित करने पर कार्रवाई का प्रावधान है. इसमें तीन साल की सजा और एक लाख जुर्माना हो सकता है.

यह परिजनों की नासमझी की वजह से होता है तथा डांव लगाने वाले भी गांव में उपलब्ध होते हैं. इस कारण यह कानून लाया गया है. फिलहाल कोई विशेष कार्रवाइयां कानून में नहीं हो पाई है. बीमारी से ग्रस्त मासूम को दागना जानलेवा हो सकता है. निमोनिया ही नियंत्रण नहीं रहने से जान ले सकता है.

ऐसे में उपचार करवाकर बच्चे को दागने से सेप्टीसिमिया और तार आदि से दागने पर टिटनेस जैसे जानलेवा संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है. भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और पड़ोसी जिले में सर्दी के मौसम में निमोनिया की शिकायत और अंधविश्वास के चलते मासूमों को दागने की घटनाएं तेजी से सामने आती हैं.

आधा दर्जन से अधिक बच्चे इस गर्म सलाखों की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन इस कुप्रथा को रोकने के दावे करने वाला प्रशासन और सामाजिक संघटन धरातल पर कुछ नहीं कर पा रहे. इसी के कारण दिनों दिन इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है. जिले के अब तो 8 और चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा में 17 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 200 से अधिक बच्चे इस अधंविश्वास के चलते गर्म सलाखों से दागे गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news