Zee Rajasthan
Bhilwara News: जमीन विवाद में दो पक्षों में झगड़ा, पूर्व पुलिसकर्मी ने तानी पिस्टल, आधा दर्जन लोग चोटिल

Bhilwara News: शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के अखेरामजी का खेड़ा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर पूर्व पुलिसकर्मी शैतान सिंह और ग्रामीणों के बीच मंगलवार को विवाद हो गया. कहासुनी के बाद मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 02, 2025, 11:04 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 11:04 AM IST

Bhilwara News: जमीन विवाद में दो पक्षों में झगड़ा, पूर्व पुलिसकर्मी ने तानी पिस्टल, आधा दर्जन लोग चोटिल

Bhilwara News: शक्करगढ़ थाना इलाके के अखेरामजी का खेड़ा में सरकारी भूमि कब्जे के विवाद में पूर्व पुलिसकर्मी व ग्रामीणों के बीच कहासुनी के बाद विवाद और मारपीट हो गई. इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गये. इनमें से पूर्व पुलिसकर्मी व उसके बेटे को देवली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि शेष चार घायलों का मेडिकल और प्राथमिक उपचार करवा दिया गया. फिल्हाल इस घटना को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है. हालांकि ग्रामीणों की ओर से पुलिस को रिपोर्ट मिली है.

शक्करगढ़ थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि भीलवाड़ा पुलिस विभाग से बर्खास्त पुलिसकर्मी शैतान सिंह पुत्र कजोड़ मीणा का सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है. इस अतिक्रमण को पूर्व प्रशासन ने हटा दिया था. आरोप है कि अभी भी इस जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है.

पुलिसकर्मी ने कल रात व आज इस जमीन की हंकाई की एवं पुलिसकर्मी द्वारा गांव में ट्रैक्टर लहराने की बात को लेकर मंगलवार को उसके साथ ग्रामीणों की कहासुनी हो गई, जो बाद में झगड़े में बदल गई. ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व पुलिसकर्मी व उसके परिजनों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और पिस्टल दिखाकर धमकाया. साथ ही ट्रैक्टर से घर की दीवार व फाटक भी तोड़ दी और ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया. इस दौरान यह पिस्टल भी गांव में झगड़ास्थल पर गिर गई. उसने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी.

थाना प्रभारी पूरणमल का कहना है कि इस झगड़े में अखेरामजी का खेड़ा निवासी राजकुमार 44 पुत्र रामचंद्र मीणा, गणेशलाल 26 पुत्र बजरंग लुहार, बाबूलाल 25 पुत्र राधाकिशन दरोगा व रमेश 35 पुत्र बरंग लुहार के साथ ही दूसरे पक्ष के पूर्व पुलिसकर्मी शैतानसिंह व उसका बेटा पवन घायल हो गये. पुलिस ने ग्रामीणों का प्राथमिक उपचार व मेडिकल करवा दिया.

वहीं शैतान व उसके बेटे पवन को जहाजपुर में प्राथमिक उपचार के बाद देवली रैफर कर दिया गया. ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर पूर्व पुलिसकर्मी सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जबकि शैतान की ओर से अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. इसके बाद शक्करगढ़ पुलिस को सूचना मिली और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. फिल्हाल गांव में शांति है थाना प्रभारी जांच में जुट गए हैं.

