भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर हमले के तीनों आरोपी गिरफ्तार,10 घंटे में बड़ी सफलता

Bhilwara Crime News: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर सरकारी दरवाजा क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के तीनों आरोपियों—गोपाल आचार्य, अक्षय आचार्य और मनीष—को कोतवाली पुलिस ने 10 घंटे में गिरफ्तार कर लिया.
Trending Photos
Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर में शनिवार शाम हुई सनसनीखेज घटना के महज 10 घंटों के अंदर कोतवाली थाना पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया. सरकारी दरवाजा क्षेत्र में पूर्व सरपंच एवं कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बाइक सवार तीन हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग और तलवार से जानलेवा हमला किया था, जिसमें हरफूल गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. पुलिस ने आरोपियों की पहचान गोपाल आचार्य, अक्षय आचार्य और मनीष के रूप में की है. यह गिरफ्तारी कोतवाली प्रभारी गजेंद्र सिंह नरूका की टीम की त्वरित और साहसिक कार्रवाई का नतीजा है, जिसने पूरे जिले में पुलिस की कार्यशैली की सराहना बटोरी.
10 घंटे में घेराबंदी
हमले की सूचना मिलते ही सीओ सिटी मनीष बड़गुर्जर और कोतवाली प्रभारी गजेंद्र नरूका के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों की सूचना और घेराबंदी के जरिए पुलिस ने आरोपियों का सुराग लगा लिया. तीनों आरोपी फरार होने के बाद शहर के बाहरी इलाकों में छिपे हुए थे. जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया, तो भागने की कोशिश में गोपाल, अक्षय और मनीष खुद घायल हो गए.
आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की चतुराई
उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया. पुलिस ने मौके से बरामद तलवार, लाठी और अन्य हथियारों के अलावा आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल भी जब्त की. प्रभारी नरूका ने बताया कि यह पुरानी राजनीतिक रंजिश का मामला लग रहा है, और पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है.
हमले का मकसद
घटना के पीछे भाजपा नेता बालूलाल आचार्य के बेटों गोपाल और अक्षय के साथ-साथ उनके सहयोगी मनीष का हाथ माना जा रहा है. गत दिनों हरफूल जाट और बालूलाल के बीच विवाद में मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए यह साजिश रची गई. हरफूल ने हमले में फायरिंग के भी आरोप लगाए हैं, और उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है.
पुरानी दुश्मनी का बदला
कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कड़ी निंदा की है, जबकि भाजपा ने आरोपों को खारिज किया. पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस गिरफ्तारी से शहर में राहत की सांस ली गई है, लेकिन राजनीतिक तनाव बरकरार है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!