ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, भीलवाड़ा जिला जेल में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा जिला जेल में शनिवार की देर रात को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल ऑन ड्यूटी एक कांस्टेबल ने अज्ञात कारण के चलते जेल परिसर में बने वॉच टावर पर खुद को गोली मार कर जिंदगी खत्म कर कर ली, हालांकि अभी हत्या के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही कारण माना जा रहा है. 

Published: Nov 09, 2025, 09:00 AM IST | Updated: Nov 09, 2025, 09:00 AM IST

ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, भीलवाड़ा जिला जेल में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Bhilwara News: जिला जेल में शनिवार की देर रात को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल ऑन ड्यूटी एक कांस्टेबल ने अज्ञात कारण के चलते जेल परिसर में बने वॉच टावर पर खुद को गोली मार कर जिंदगी खत्म कर कर ली, हालांकि अभी हत्या के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही कारण माना जा रहा है.

जेल प्रशासन को घटना के बारे में जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया, सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है.

कोतवाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामकिशोर (574) 13 बटालियन RAC का कांस्टेबल था. रोजमर्रा की तरफ वह अपनी ड्यूटी पर तैनात था, उसकी ड्यूटी जेल परिसर में ही बने वॉच टावर पर थी, उसी टॉवर पर उसने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली. हालांकि पुलिस ने कांस्टेबल के आत्महत्या करने के कारणों की अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

पुलिस का कहना है कि परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की गहनता से जांच शुरू की जाएगी. प्रथम दृष्टिया आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन के साथ ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एमएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाएं हैं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

