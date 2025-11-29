Zee Rajasthan
भीलवाड़ा के मांडल में दबंगों का आतंक, आरोपियों ने कार पर किया पथराव

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा मांडल क्षेत्र के लुहारिया गांव में महिला और नाबालिग से जुड़ी घटना के बाद अब शुक्रवार रात फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार किसी सामाजिक कार्यक्रम से घर लौटा ही था कि जैसे ही उनकी कार घर के बाहर से निकली, उसी दौरान दर्जनभर से अधिक आरोपियों ने कार पर पथराव कर दिया और लाठियों से हमला बोल दिया.

Published: Nov 29, 2025, 01:33 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 01:33 PM IST

भीलवाड़ा के मांडल में दबंगों का आतंक, आरोपियों ने कार पर किया पथराव

Bhilwara News: मांडल क्षेत्र के लुहारिया गांव में महिला और नाबालिग से जुड़ी घटना के बाद अब शुक्रवार रात फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार किसी सामाजिक कार्यक्रम से घर लौटा ही था कि जैसे ही उनकी कार घर के बाहर से निकली, उसी दौरान दर्जनभर से अधिक आरोपियों ने कार पर पथराव कर दिया और लाठियों से हमला बोल दिया.

इस वारदात में परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. परिवार का आरोप है कि यह वही लोग हैं, जिन्होंने हाल ही में महिला और नाबालिग लड़की पर हमला कर लज्जा भंग किया था. लगातार धमकियों के चलते परिवार दहशत में जी रहा है.

हमले की जानकारी तुरंत मांडल पुलिस को दी गई, लेकिन घटना के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों में नाराज़गी और भय का माहौल है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी.

