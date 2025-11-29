भीलवाड़ा के मांडल में दबंगों का आतंक, आरोपियों ने कार पर किया पथराव

Bhilwara News: मांडल क्षेत्र के लुहारिया गांव में महिला और नाबालिग से जुड़ी घटना के बाद अब शुक्रवार रात फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार किसी सामाजिक कार्यक्रम से घर लौटा ही था कि जैसे ही उनकी कार घर के बाहर से निकली, उसी दौरान दर्जनभर से अधिक आरोपियों ने कार पर पथराव कर दिया और लाठियों से हमला बोल दिया.

इस वारदात में परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. परिवार का आरोप है कि यह वही लोग हैं, जिन्होंने हाल ही में महिला और नाबालिग लड़की पर हमला कर लज्जा भंग किया था. लगातार धमकियों के चलते परिवार दहशत में जी रहा है.

हमले की जानकारी तुरंत मांडल पुलिस को दी गई, लेकिन घटना के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों में नाराज़गी और भय का माहौल है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें भीलवाड़ा की एक और खबर

भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, दो युवकों की मौत, दो गंभीर घायल

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडल थाना क्षेत्र में मंगलवार रात कोटा बायपास रोड पर भदाली के निकट दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के पुर्जे दूर-दूर तक बिखर गए और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई.

मिली जानकारी के अनुसार, मुकेश माली पुत्र सत्यनारायण माली (35) निवासी खेड़लिया की टक्कर के दौरान मौके पर ही मौत हो गई. दूसरा मृतक कौन है, इसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और मांडल पुलिस उसकी पहचान सुनिश्चित करने में जुटी हुई है. हादसे में कालूराम प्रजापत पुत्र रामलाल प्रजापत (18) निवासी खेड़लिया तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-