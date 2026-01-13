Zee Rajasthan
Dholpur: मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास की तरह सिर पर हेलमेट जरूरी, सड़क सुरक्षा के तहत निकली भव्य बाइक रैली

Traffic Awareness Campaign: धौलपुर में 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह' के तहत हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई. अधिकारियों ने मोबाइल स्क्रीन की सुरक्षा की तरह सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट को अनिवार्य बताया और युवाओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.

Published: Jan 13, 2026, 05:15 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 05:15 PM IST

Dholpur: मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास की तरह सिर पर हेलमेट जरूरी, सड़क सुरक्षा के तहत निकली भव्य बाइक रैली

Dholpur News: सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन को सुरक्षित सफर के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से धौलपुर में 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह' के तहत एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में मंगलवार को जिला यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हेलमेट जागरूकता बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया.

सीओ सिटी ने दिखाई हरी झंडी
रैली का शुभारंभ ट्रैफिक पॉइंट गुलाब बाग से हुआ, जिसे सीओ सिटी कृष्णाराज जांगिड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली में तीन दर्जन से अधिक बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हेलमेट पहनकर और सुरक्षा स्लोगन के जरिए शहरवासियों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया.

यह रैली गुलाब बाग से शुरू होकर वॉटर वर्क्स, सराय गजरा, पुराना डाकखाना, गड़रपुरा, बजरिया, तोप तिराहा, संतर रोड, बस स्टैंड और जीटी रोड होते हुए सब्जी मंडी और पैलेस रोड से गुजरी और वापस ट्रैफिक पॉइंट पर संपन्न हुई.

हेलमेट बोझ नहीं, सुरक्षा कवच है
रैली के दौरान अधिकारियों ने युवाओं और वाहन चालकों को बेहद सरल उदाहरणों के साथ सुरक्षा का महत्व समझाया.सीओ कृष्णराज जांगिड़ ने कहा कि लोग अक्सर पुलिस के डर से या दिखावे के लिए हेलमेट पहनते हैं और इसे बोझ समझते हैं. जबकि असलियत में यह हमारे शरीर के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग (मस्तिष्क) को सुरक्षा प्रदान करता है. परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने युवाओं को संबोधित करते हुए एक सटीक मिसाल दी. उन्होंने कहा, "जिस तरह हम नया मोबाइल खरीदते ही उस पर तुरंत सुरक्षा के लिए टेम्पर्ड गार्ड(टेम्पर्ड ग्लास) लगवाते हैं, उसी तरह दोपहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट लगाने की आदत डालें."

चालान से पहले समझाइश का दौर
जिला यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस का मुख्य लक्ष्य राजस्व वसूली नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी लाना है. फिलहाल सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों को रोककर उन्हें नियमों की जानकारी दी जा रही है और समझाइश की जा रही है.

सख्त कार्रवाई
जो वाहन चालक बार-बार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमित चालान की कार्रवाई भी की जा रही है. विभाग का प्रयास है कि भविष्य में हर युवा और नागरिक हेलमेट को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाए.


