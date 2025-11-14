कुएं में गिरने से किसान की दर्दनाक मौत, पगड़ी तैरती मिली तो मचा हड़कंप

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना क्षेत्र में एक किसान की कुएं में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान बरनाघर निवासी धर्मी चंद गुर्जर उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है.
Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना क्षेत्र में एक किसान की कुएं में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान बरनाघर निवासी धर्मी चंद गुर्जर उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है. किसान गुरुवार शाम से लापता था और जब परिजनों को खेत पर बने कुएं में उनकी पगड़ी तैरती मिली, तो अनहोनी की आशंका हुई.
पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुक्रवार सुबह शव को बाहर निकाला जा सका.
मिली जानकारी के अनुसार, बरनाघर निवासी धर्मी चंद गुर्जर गुरुवार शाम को अपने खेत पर मोटर चलाने गए थे. मृतक के पुत्र पुखराज गुर्जर द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, मोटर का पाइप बांधते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे पानी से भरे कुएं में जा गिरे.
जब धर्मी चंद देर शाम तक घर नहीं लौटे, तो चिंतित परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. खेत पर पहुंचने पर उन्हें कुएं के पानी पर धर्मी चंद की पगड़ी (साफा) तैरती हुई दिखाई दी, जिससे उनके कुएं में गिरने की आशंका गहरा गई.
सूचना मिलते ही आसींद पुलिस मौके पर पहुंची. कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, जिसके कारण बचाव कार्य में भारी मशक्कत करनी पड़ी. ग्रामीणों की मदद से पूरी रात तीन मोटरों के जरिए कुएं का पानी बाहर निकाला गया.
शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे तक पानी का स्तर कम होने के बाद अजमेर से बुलाई गई एसडीआरएफ (SDRF) की टीम ने शव को कुएं से बाहर निकाला. पुलिस ने शव को आसींद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
