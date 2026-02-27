Zee Rajasthan
चारपाई पर लेटाकर 12 साल के मासूम का काटा गला, मौत के घाट उतारने के बाद खुद भी खाया जहर, पिता ने क्यों उठाया खौफनाक कदम?

Rajasthan Crime: सिरोही जिले के कोटड़ी उपखंड के बड़ला गांव में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना घटी. राधेश्याम वैष्णव ने अपने 13 साल के बेटे वंश वैष्णव का दातली से गला काटकर हत्या कर दी और फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली. राधेश्याम की इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना से पहले उसने वीडियो में सुसाइड की धमकी दी थी, जिसमें ससुराल पक्ष और कर्जदारों पर आरोप लगाए थे. पुलिस और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए, शवों का पोस्टमार्टम होगा. गांव में सदमा, पुलिस जांच जारी.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 27, 2026, 12:51 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 12:51 PM IST

Bhilwara Murder News: राजस्थान के सिरोही जिले के बड़ला गांव में शुक्रवार की सुबह एक ऐसी खौफनाक घटना घटी, जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगी. कल्पना कीजिए, एक पिता का हाथ, जो कभी अपने मासूम बेटे को गोद में खिलाता था, वही हाथ आज दातली उठाकर उसके गले पर चला! 13 साल का मासूम वंश, जो अभी जीवन की शुरुआत ही कर रहा था, अपने ही पिता राधेश्याम वैष्णव के हाथों बेरहमी से काट दिया गया. और फिर, अपराध की सजा खुद को देते हुए पिता ने जहर निगल लिया. दोनों की मौत ने गांव को सन्नाटे में डुबो दिया. क्या पारिवारिक कलह ने ऐसा खूनी अंत लिखा? या कोई गहरा राज छिपा है? पढ़ते रहिए, क्योंकि यह कहानी हर पल आपको बांधे रखेगी.

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के बड़ला गांव में शुक्रवार सुबह एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई, जो हर किसी को स्तब्ध कर देगी. एक पिता ने अपने 13 साल के मासूम बेटे का गला दातली से रेत दिया और फिर खुद जहर खाकर मौत को गले लगा लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पिता ने घटना से पहले एक वीडियो बनाकर सुसाइड की धमकी दी थी. गांव में मातम पसरा है, और इलाके में सनसनी फैल गई है.

चारपाई पर मिली खून से लथपथ लाश
मांडलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि बड़लियास थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में राधेश्याम वैष्णव (पिता रामेश्वर वैष्णव) ने अपने 13 वर्षीय पुत्र वंश वैष्णव की चारा काटने की दातली से गला काटकर हत्या कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस, मांडलगढ़ डीएसपी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. घर के एक कमरे में वंश की लाश चारपाई पर पड़ी मिली, जो खून से सनी हुई थी. राधेश्याम ने हत्या के बाद खुदकुशी की कोशिश की पहले पंखे से फंदा लगाने का प्रयास किया, फिर विषाक्त पदार्थ निगल लिया.

दीवार फांदकर घर में घुसे, तो नजारा देखकर थम गई सांसें
राधेश्याम के भाई भगवान लाल वैष्णव ने पुलिस को बताया कि सुबह वह घर पहुंचे तो गेट बंद था. नहीं खुलने पर दीवार फांदकर अंदर घुसे और कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की. काफी प्रयास के बाद राधेश्याम ने दरवाजा खोला और गिर पड़ा. अंदर चारपाई पर सो रहे भतीजे वंश को देखा तो उसका गला कटा हुआ था. भगवान लाल ने तुरंत परिजनों और ग्राम प्रशासक शिवराज जाट को सूचना दी. घायल राधेश्याम को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.


मौत से पहले वीडियो धमकी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राधेश्याम ने घटना से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर गांव के ग्रुप में डाला था. इसमें उसने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगले दो-तीन दिनों में बेटे सहित सुसाइड कर लेगा. वीडियो में उन लोगों के नाम भी गिनाए, जिन्हें पैसे दिए थे. क्या पारिवारिक विवाद या कर्ज ने उसे इतना मजबूर कर दिया? पुलिस इस वीडियो को जांच का हिस्सा बना रही है.


पुलिस जांच और पोस्टमार्टम
भीलवाड़ा से पहुंची एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. राधेश्याम के शव का जिला चिकित्सालय और वंश के शव का सवाईपुर चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, लेकिन इस घटना से गांव सहित पूरे क्षेत्र में लोग स्तब्ध हैं. क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी है, या पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? जांच के नतीजे आने का इंतजार है.

