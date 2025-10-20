भीलवाड़ा में जानलेवा हमला करने वाले 5 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाली परेड

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देश पर संगठित अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को बड़ी सफलता मिली है.
Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देश पर संगठित अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को बड़ी सफलता मिली है. शंभूगढ़ थाना पुलिस ने एक गंभीर मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी सार्वजनिक परेड भी निकाली गई, जिससे क्षेत्र में भयमुक्त माहौल स्थापित करने का संदेश दिया गया. दरअसल थानाधिकारी शंभूगढ़ मोतीलाल ने बताया कि दिनांक 17 अक्टूबर को प्रार्थी ओमप्रकाश पिता धर्मा जाति गुर्जर निवासी सांगणी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट के अनुसार, उसी दिन शाम करीब 4:40 बजे प्रार्थी बालाजी का खेड़ा बरसनी रोड पर अपनी मोटरसाइकिल का पंचर बनवा रहा था, तभी सभी नामजद अभियुक्तगण एकजुट होकर आए और "HBS गैंग" का नाम लेते हुए बिना किसी उकसावे के प्रार्थी पर लाठी, सरिया और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया.
इस हमले में प्रार्थी ओमप्रकाश को गंभीर चोटें आईं और उनका एक पांव टूट गया. रिपोर्ट में बताया गया कि अभियुक्त संख्या 2, गजेन्द्र गुर्जर ने पिस्टल निकालकर फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन पिस्टल नहीं चली.
प्रार्थी के शोर मचाने पर सभी अभियुक्तगण अपनी गाड़ियों बिना नंबरी काले रंग की वेन्यू जिस पर गोस्वामी लिखा था और काली स्कॉर्पियो नंबर (RJ06UB7026) में बैठकर फरार हो गए. भागते समय स्कॉर्पियो से प्रार्थी को कुचलने की कोशिश भी की गई. प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि यह गैंग क्षेत्र में लोगों को डराकर भय का माहौल बनाए हुए हैं.
