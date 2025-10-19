Zee Rajasthan
भीलवाड़ा में फटा फ्रिज, आग की लपटों में कूद घया सरपंच का बेटा, जलती रसोई से निकाला गैस सिलेंडर

Bhilwara News: ऱाजस्थान में भीलवाड़ा के मांडल उपखंड के चक्की चौराहा (कोचरिया) में एक घर की रसोई में रखे फ्रिज में देर रात ब्लास्ट हो गया. धमाके के बाद आग की लपटें उठने लगीं और पास में रखा एलपीजी सिलेंडर खतरे में आ गया. इसी दौरान सरपंच पुत्र कमलेश गुर्जर ने बिना डरे जलती रसोई में घुसकर सिलेंडर बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि आग रसोई में लगे आरओ सिस्टम की स्पार्किंग से लगी. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रसोई का सामान जलकर नष्ट हो गया.
 

Published: Oct 19, 2025, 01:00 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 01:00 PM IST

Bhilwara News: मांडल उपखंड क्षेत्र के चक्की चौराहा (कोचरिया) में बीती रात एक मकान की रसोई में रखे फ्रिज में अचानक ब्लास्ट हो गया. तेज धमाके की आवाज से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए. जानकारी के अनुसार यह घटना चक्की चौराहा निवासी किशन पुत्र शंकर गुर्जर के मकान में हुई.

बताया गया कि रसोई में रखे फ्रिज के पास ही एलपीजी गैस सिलेंडर रखा हुआ था. ब्लास्ट के बाद आग की लपटें उठने लगीं और स्थिति गंभीर होती जा रही थी. इस बीच पास ही स्थित मकान से सरपंच पुत्र कमलेश गुर्जर मौके पर पहुंचे. लोगों ने उन्हें सिलेंडर के पास होने की जानकारी दी, जिस पर कमलेश ने बिना किसी झिझक के आग की लपटों की परवाह किए बिना अंदर घुसकर गैस सिलेंडर को बाहर निकाला. उनकी इस तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने का कारण रसोई में लगे आरओ सिस्टम में हुई स्पार्किंग बताई जा रही है, जिससे आग फ्रिज तक पहुंची और धमाका हुआ. हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन रसोई का सामान जलकर नष्ट हो गया.

किशन गुर्जर ने बताया कि अगर कुछ ही मिनटों की देरी होती, तो पूरा घर आग की चपेट में आ सकता था. समय रहते सिलेंडर बाहर निकालने से बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना के बाद ग्रामीणों ने कमलेश गुर्जर की बहादुरी की सराहना की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी.

