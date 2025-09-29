Banswara News : पीड़ित के मुताबिक युवक उसे नाम बदलकर मिला और फिर डराने-धमकाने लगा. पीड़ित की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है.
Banswara News : बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना के 100 मीटर दूर अम्बा माता मंदिर मे गरबा पंडाल में गरबा खेल रही युवती को एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर पहले दोस्ती की और फिर बाद में वीडियो कॉल कर गरबा साथ खेलने का दवाब बनाकर अम्बा माता गरबा पंडाल पहुंचा.
पंडाल में हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं को युवक पर शंका हुई, तो युवक को पकड़ा तो युवक के पास रिहान त्रिवेदी नाम को एक कथित आईडी मिली, जिसको लेकर आशंका और गहरा गयी. इसके बाद मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर राज तालाब थाना पुलिस के हवाले कर दिया.
वहीं पीड़ित की मां जो खुलासे किए हैं, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं, पीड़ित की मां ने बताया कि युवक ने पहले रिहान त्रिवेदी बताकर मेरी बेटी से दोस्ती की बाद में उसके साथ कथित गलत काम करने के लिए उसे चाकू दिखाकर आए दिन डरता धमकता है.
वही हिंदू संगठन कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में राज तालाब थाने पहुंचे कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. इस मामले को लेकर डीसीपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि पीड़ित की मां की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है ,वही कानूनी करवाई को जा रही है. ये मामला दो दिन पुराना है और नाम बदलकर आया युवक और युवती दोनों नाबालिक हैं.
