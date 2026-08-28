/जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से ली सीख और चुनाव लड़ने की ठानी, 21 साल की सानिया ने ठोकी चुनावी ताल

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Saniya Khanam Nikay Chunav: जहाजपुर नगर पालिका चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के बीच जहाजपुर में एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आई है. यहां 21 वर्षीय सानिया खानम ने चुनावी मैदान में उतरकर सबका ध्यान खींचा है. सानिया ने वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि युवाओं को भी राजनीति और जनप्रतिनिधित्व में आगे आना चाहिए.
जेन जी प्रोटेस्ट से प्रभावित हुईं सानिया
सानिया खानम ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए जेन जी प्रोटेस्ट से वह प्रभावित हुईं. इसके बाद उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया. उनका कहना है कि यह फैसला उनका अपना है और परिवार की ओर से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है. सानिया के मुताबिक, युवा केवल सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों पर अपनी बात रखने तक सीमित न रहें, बल्कि व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व में भी अपनी भूमिका निभाएं. इसी सोच के साथ उन्होंने नगर पालिका चुनाव में उतरने का फैसला किया.
दादा ने भी दाखिल किया निर्दलीय नामांकन
सानिया के चुनाव मैदान में उतरने के साथ उनके परिवार की भी चर्चा हो रही है. उनके दादा नजीर मोहम्मद ने वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है. नजीर मोहम्मद जहाजपुर पालिका में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद रह चुके हैं. इसके अलावा सानिया की बुआ ने भी नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के चुनाव मैदान में उतरने से स्थानीय राजनीति में चर्चा तेज हो गई है.
सात उम्मीदवारों ने दाखिल किए आठ नामांकन
नामांकन के दौरान भाजपा की ओर से राधेश्याम बारेठ ने वार्ड नंबर 18 से पर्चा भरा. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अरविंद भुवालिया ने वार्ड नंबर 7, गीता ने वार्ड नंबर 13 और भंवर बंडेला ने वार्ड नंबर 14 से नामांकन दाखिल किया. जानकारी के अनुसार, बुधवार को कुल सात उम्मीदवारों ने आठ नामांकन पत्र दाखिल किए. इनमें 21 वर्षीय सानिया खानम सबसे कम उम्र की उम्मीदवार रहीं.
कांग्रेस की ओर से नहीं आया कोई नामांकन
नामांकन के इस दौर में कांग्रेस की ओर से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया. इसे लेकर स्थानीय स्तर पर पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. वहीं सानिया और उनके दादा के निर्दलीय मैदान में उतरने से वार्ड नंबर 6 और 16 के चुनावी समीकरण भी चर्चा में हैं.
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