/जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से ली सीख और चुनाव लड़ने की ठानी, 21 साल की सानिया ने ठोकी चुनावी ताल

Saniya Khanam Nikay Chunav: जहाजपुर नगर पालिका चुनाव के लिए चल रहे नामांकन के बीच जहाजपुर में एक दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आई है. यहां 21 वर्षीय सानिया खानम ने चुनावी मैदान में उतरकर सबका ध्यान खींचा है. सानिया ने वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि युवाओं को भी राजनीति और जनप्रतिनिधित्व में आगे आना चाहिए.



जेन जी प्रोटेस्ट से प्रभावित हुईं सानिया

सानिया खानम ने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए जेन जी प्रोटेस्ट से वह प्रभावित हुईं. इसके बाद उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया. उनका कहना है कि यह फैसला उनका अपना है और परिवार की ओर से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है. सानिया के मुताबिक, युवा केवल सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों पर अपनी बात रखने तक सीमित न रहें, बल्कि व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व में भी अपनी भूमिका निभाएं. इसी सोच के साथ उन्होंने नगर पालिका चुनाव में उतरने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source



दादा ने भी दाखिल किया निर्दलीय नामांकन

सानिया के चुनाव मैदान में उतरने के साथ उनके परिवार की भी चर्चा हो रही है. उनके दादा नजीर मोहम्मद ने वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है. नजीर मोहम्मद जहाजपुर पालिका में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद रह चुके हैं. इसके अलावा सानिया की बुआ ने भी नामांकन दाखिल किया है. ऐसे में एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के चुनाव मैदान में उतरने से स्थानीय राजनीति में चर्चा तेज हो गई है.

Jahazpur Municipal Election



सात उम्मीदवारों ने दाखिल किए आठ नामांकन

नामांकन के दौरान भाजपा की ओर से राधेश्याम बारेठ ने वार्ड नंबर 18 से पर्चा भरा. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अरविंद भुवालिया ने वार्ड नंबर 7, गीता ने वार्ड नंबर 13 और भंवर बंडेला ने वार्ड नंबर 14 से नामांकन दाखिल किया. जानकारी के अनुसार, बुधवार को कुल सात उम्मीदवारों ने आठ नामांकन पत्र दाखिल किए. इनमें 21 वर्षीय सानिया खानम सबसे कम उम्र की उम्मीदवार रहीं.



कांग्रेस की ओर से नहीं आया कोई नामांकन

नामांकन के इस दौर में कांग्रेस की ओर से एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया. इसे लेकर स्थानीय स्तर पर पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. वहीं सानिया और उनके दादा के निर्दलीय मैदान में उतरने से वार्ड नंबर 6 और 16 के चुनावी समीकरण भी चर्चा में हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

