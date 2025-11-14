भीलवाड़ा में लाइब्रेरी से घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, राहगीरों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कस्बे के मेजा रोड पर गुरुवार देर शाम पढ़ाई कर लाइब्रेरी से घर लौट रही एक छात्रा से छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना सामने आई. छात्रा रोज की तरह पैदल रास्ते से घर लौट रही थी, तभी एक मनचला युवक उसका पीछा करते हुए रास्ता रोककर अभद्र हरकतें करने लगा.

घबराई छात्रा ने हिम्मत जुटाई और वहां से गुजर रहे राहगीरों को पूरी बात बताई. छात्रा की बात सुनते ही राहगीरों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़ लिया, जिससे वह भाग नहीं पाया. इसी दौरान गश्त के तहत वहां से गुजर रहीं पुलिस सखी रंजना पुरोहित भी मौके पर पहुंचीं.

उन्होंने स्थिति को समझते हुए राहगीरों से आरोपी को सुरक्षित रोककर रखने को कहा और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और मनचले को हिरासत में लेकर थाने ले गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी पहले भी क्षेत्र में घूमता रहता था, लेकिन इस बार राहगीरों की सतर्कता और छात्रा की सूझबूझ के कारण वह पकड़ा गया.

स्थानीय लोगों ने पुलिस सखी रंजना पुरोहित की तत्परता और साहस की सराहना की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने छात्राओं और महिलाओं से अपील की है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस या पुलिस सखी से संपर्क करें.