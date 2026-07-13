/भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत पर सरकार अलर्ट, AIIMS विशेषज्ञों के साथ हाई लेवल समीक्षा

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Rajasthan Health Department: राजस्थान के भीलवाड़ा में छह दिनों के भीतर पांच प्रसूताओं की मौत हो चुकी है. प्रसूताओं की मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर के स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हाई लेवल समीक्षा बैठक शुरू हुई.
बैठक में जांच, सैंपल और विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट की समीक्षा
बैठक में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, एनएचएम निदेशक डॉ. जोगाराम, जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश, एम्स जोधपुर के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद हैं. बैठक में अब तक की जांच रिपोर्ट, सैंपल रिपोर्ट और विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है.
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अस्पताल निरीक्षण के लिए भीलवाड़ा जाएंगे मंत्री
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग मौतों के वास्तविक कारण तक पहुंचना चाहता है. इसलिए एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों को भी जांच प्रक्रिया से जोड़ा गया है, ताकि तथ्य सामने आएं और स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके. बैठक में आगे की रणनीति, जिम्मेदारियों के निर्धारण और आवश्यक निर्देशों पर भी चर्चा हो रही है. मंत्री भीलवाड़ा जाकर अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे.
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