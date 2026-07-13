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भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत पर सरकार अलर्ट, AIIMS विशेषज्ञों के साथ हाई लेवल समीक्षा

Rajasthan Health Department: भीलवाड़ा में छह दिनों के भीतर पांच प्रसूताओं की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है. जयपुर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हाई लेवल समीक्षा बैठक में जांच रिपोर्ट, सैंपल और AIIMS जोधपुर की विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट की समीक्षा की गई.

Edited byAman SinghReported byPreeti tanwar
Published: Jul 13, 2026, 06:50 PM|Updated: Jul 13, 2026, 06:50 PM
भीलवाड़ा में प्रसूताओं की मौत पर सरकार अलर्ट, AIIMS विशेषज्ञों के साथ हाई लेवल समीक्षा
Image Credit: Rajasthan Health DepartmentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Health Department: राजस्थान के भीलवाड़ा में छह दिनों के भीतर पांच प्रसूताओं की मौत हो चुकी है. प्रसूताओं की मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर के स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हाई लेवल समीक्षा बैठक शुरू हुई.

बैठक में जांच, सैंपल और विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट की समीक्षा

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बैठक में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, एनएचएम निदेशक डॉ. जोगाराम, जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश, एम्स जोधपुर के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद हैं. बैठक में अब तक की जांच रिपोर्ट, सैंपल रिपोर्ट और विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है.

अस्पताल निरीक्षण के लिए भीलवाड़ा जाएंगे मंत्री

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग मौतों के वास्तविक कारण तक पहुंचना चाहता है. इसलिए एम्स जोधपुर के विशेषज्ञों को भी जांच प्रक्रिया से जोड़ा गया है, ताकि तथ्य सामने आएं और स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके. बैठक में आगे की रणनीति, जिम्मेदारियों के निर्धारण और आवश्यक निर्देशों पर भी चर्चा हो रही है. मंत्री भीलवाड़ा जाकर अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन सैनी के जन्मदिन पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में श्रद्धासुमन अर्पित किए गए. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य, फूल सिंह मीणा, बीजेपी प्रदेश पदाधकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने पूर्व अध्यक्ष मदन सैनी को याद किया. इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि मदन सैनी सरल और शांत स्वभाव के कार्यकर्ता थे. उनका जीवन हमेशा सादगीपूर्ण रहा. आज कार्यकर्ता उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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