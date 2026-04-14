भीलवाड़ा से नोएडा तक सैलरी की मांग! मांडलगढ़ में 6 महीने से गायब कर्मचारी उठा रहा वेतन

Bhilwara Salary Scam: भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ के बरूंदनी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त फार्मासिस्ट कर्मचारी वेतन सरकारी खजाने का ले रहा है और काम अपने घर का कर रहा है.
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Bhilwara Salary Scam: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में माण्डलगढ़ के बरूंदनी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कार्मिक वेतन सरकारी खजाने का ले रहा है और काम घर का कर रहा है.
यह मामला बरूंदनी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त फार्मासिस्ट कर्मचारी प्रमोद कुमार सोनी का है, जो विगत 6 माह से अस्पताल में ड्यूटी से नदारद चल रहा है और प्रति माह का वेतन उठा रहा है. उपस्थिति रजिस्टर के कॉलम में कर्मचारी ने 6 माह से हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं.
इस मामले में विभागीय अफसरों की जिम्मेदारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि 6 माह के दौरान माण्डलगढ़ के BCMHO गोपाल यादव व बरूंदनी ग्राम पंचायत प्रशासक जितेंद्र साहू ने अस्पताल के हाजिरी रजिस्टर का निरिक्षण कर हस्ताक्षर किए हैं, तो नदारत कर्मचारी को नोटिस जारी क्यों नही किया गया.
इस मामले में वेतन बिल बनाकर स्वीकृत करने वाले बाबू ओर अफसर भी भूमिका संदेह के घेरे में आ रही हैं. इस मामले में BCMHO गोपाल यादव कैमरे पर पल्ला झाड़ते नजर आए और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया.
वहीं बीते दिन नोएडा में सैलरी को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला था. नोएडा में सैलरी हाइक को लेकर श्रमिकों ने एक फैक्ट्री के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इसके साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियां भी फूंक दी गई. हालांकि देर शाम तक श्रमिकों से समझाइस कर धरना प्रदर्शन शांत कराया गया.
नोएडा के साथ-साथ राजस्थान के भिवाड़ी में भी श्रमिकों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया. प्रदर्शन को उग्र होता देख फैक्ट्री मैनेजमेंट ने श्रमिकों के मांगों को पूरा करने की आश्वासन दिया, जिसके बाद भिवाड़ी में श्रमिकों का प्रदर्शन शांत हुआ.
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