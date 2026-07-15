Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bhilwara
  • /प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉ. आशा मीणा APO, खींवसर ने की हाईलेवल समीक्षा

प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉ. आशा मीणा APO, खींवसर ने की हाईलेवल समीक्षा

Bhilwara Maternal Death Case: भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में राज्य सरकार ने जांच तेज कर दी है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित लापरवाही के आरोप में जयपुर प्रथम की जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशा मीणा को एपीओ कर दिया है.

Edited byAnsh RajReported byPreeti tanwar
Published: Jul 15, 2026, 12:04 PM|Updated: Jul 15, 2026, 12:04 PM
प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉ. आशा मीणा APO, खींवसर ने की हाईलेवल समीक्षा
Image Credit: Mahatma Gandhi Hospital BhilwaraSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Mahatma Gandhi Hospital Bhilwara: भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा की. वहीं, दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर प्रथम की जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशा मीणा को विभागीय लापरवाही और योजनाओं के खराब क्रियान्वयन के आरोप में एपीओ कर दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. देखिए ये रिपोर्ट…


भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में हाल ही में हुई प्रसूता मौतों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पताल का सघन निरीक्षण किया. उन्होंने मेडिकल आईसीयू, गायनिक ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मंत्री ने भर्ती मरीजों और नवजात शिशुओं की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source


निरीक्षण के बाद हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पूरे प्रकरण की बिंदुवार समीक्षा की गई. मंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच राज्य स्तरीय समिति कर रही है और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.


मंत्री ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के अनुसार चार प्रसूताओं की मौत हुई थी. इनमें तीन महिलाओं की मौत पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, HELLP सिंड्रोम तथा प्रसवोत्तर अत्यधिक रक्तस्राव और डीआईसी जैसी गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण हुई. एक अन्य महिला प्रसूता नहीं थी, बल्कि बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती थी और उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई. वहीं एक मरीज को गंभीर हालत में रेफर किया गया था, जिसकी मौत हाइपोवोलेमिक शॉक से हुई. अस्पताल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन थिएटर नंबर-1 में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि ऑपरेशन थिएटर नंबर-2 को पहले ही माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बंद कर दिया गया था.


मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 15 जुलाई से प्रदेशभर में पांच दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है. इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग, एएनसी जांच, हाई-रिस्क गर्भवतियों की पहचान और नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि समय रहते विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा सके और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके.


इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जयपुर प्रथम की जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशा मीणा को एपीओ कर दिया है. विभागीय कार्यों में लापरवाही और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के खराब क्रियान्वयन के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया है. गर्भवती महिलाओं के प्रथम तिमाही पंजीकरण, हाई-रिस्क गर्भवतियों की ट्रैकिंग, पूर्ण टीकाकरण और मीजल्स-रूबेला कार्यक्रम में जिले का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई है. उन्हें अब श्रीगंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

भीलवाड़ा में 2.5 KM तक लाखों की बिजली लाइन गायब! पोल खड़े रहे, लेकिन तार हुए लापता

बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

NEET परीक्षा से पहले बड़ा खुलासा! टेलीग्राम पर फर्जी पेपर बेचते भीलवाड़ा से युवक को पुलिस ने दबोचा

ट्रेंडिंग न्यूज़

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

आखिरी वीडियो में छलका कीर्ति का दर्द! बोला- मुरलीधर, उसकी पत्नी और बेटे की वजह से दे रहा हूं जान

सवाई माधोपुर में ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही अवैध बजरी का परिवहन क्यों ?

राजस्थान में मौसम का अचानक यू-टर्न! इन जिलों में गरज-चमक संग तेज हवाओं और बारिश का खतरा, पढ़ें ताजा अपडेट

प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे, आज से शुरू होगा ऐतिहासिक अमृत महोत्सव, ओम बिरला करेंगे शुभारंभ

तबादले बंद... लेकिन सियासत जारी! BJP कार्यालय में उमड़ी भीड़, तीन मंत्रियों को किया तलब

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

जोधपुर में दर्दनाक हादसा, पानी के होद में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

राजस्थान में तबादलों की बड़ी लिस्ट जारी! दो विभागों में 300 से ज्यादा कार्मिकों का हुआ फेरबदल

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

शराब की पार्टी बनी मौत का कारण! चचेरे भाई ने चाकू से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट

'डाकघर या अकादमी किसे निशाना बनाऊं...' लॉरेंस गैंग के नाम पर डिफेंस कोचिंग संचालक को मिली धमकी

आखिर क्यों तबादलों पर मचा बवाल? राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों पर लगे ताले

राजस्थान बनेगा ऑयल पावरहाउस! कच्चे तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू

बीकानेर में रातोंरात रोहित गोदारा के घर पर चला बुलडोजर, जांच में जुटी पुलिस

पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गिरे सोना-चांदी के रेट, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का लेटेस्ट अपडेट

जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर बड़ा बदलाव, अब उतरते ही मिनटों में मिलेगी कैब!

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: औंधे मुंह गिरी सोने की कीमतें, चांदी बर्फ की तरह जमी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का आज का रेट

सीकर के खेत में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा! 1 घंटे तक फन उठाकर अठखेलियां करता रहा सांपों का जोड़ा

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

कौन हैं SP नरेंद्र सिंह मीना? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिला था सम्मान

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

देलवाड़ा मंदिर में घुसा था 14 फीट लंबा अजगर, बोरे में हुआ कैद

राजस्थान में IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

TAGS:
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉ. आशा मीणा APO, खींवसर ने की हाईलेवल समीक्षा
Rajasthan News
2
Bikaner news
3
Rajasthan News
4
Rajasthan crime
5
Kota News