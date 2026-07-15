/प्रसूताओं की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉ. आशा मीणा APO, खींवसर ने की हाईलेवल समीक्षा

Mahatma Gandhi Hospital Bhilwara: भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा की. वहीं, दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर प्रथम की जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशा मीणा को विभागीय लापरवाही और योजनाओं के खराब क्रियान्वयन के आरोप में एपीओ कर दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. देखिए ये रिपोर्ट…



भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में हाल ही में हुई प्रसूता मौतों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पताल का सघन निरीक्षण किया. उन्होंने मेडिकल आईसीयू, गायनिक ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मंत्री ने भर्ती मरीजों और नवजात शिशुओं की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए.

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निरीक्षण के बाद हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पूरे प्रकरण की बिंदुवार समीक्षा की गई. मंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच राज्य स्तरीय समिति कर रही है और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



मंत्री ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के अनुसार चार प्रसूताओं की मौत हुई थी. इनमें तीन महिलाओं की मौत पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, HELLP सिंड्रोम तथा प्रसवोत्तर अत्यधिक रक्तस्राव और डीआईसी जैसी गंभीर चिकित्सकीय जटिलताओं के कारण हुई. एक अन्य महिला प्रसूता नहीं थी, बल्कि बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती थी और उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई. वहीं एक मरीज को गंभीर हालत में रेफर किया गया था, जिसकी मौत हाइपोवोलेमिक शॉक से हुई. अस्पताल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन थिएटर नंबर-1 में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि ऑपरेशन थिएटर नंबर-2 को पहले ही माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बंद कर दिया गया था.



मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 15 जुलाई से प्रदेशभर में पांच दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है. इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग, एएनसी जांच, हाई-रिस्क गर्भवतियों की पहचान और नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि समय रहते विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा सके और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके.



इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जयपुर प्रथम की जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशा मीणा को एपीओ कर दिया है. विभागीय कार्यों में लापरवाही और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के खराब क्रियान्वयन के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया है. गर्भवती महिलाओं के प्रथम तिमाही पंजीकरण, हाई-रिस्क गर्भवतियों की ट्रैकिंग, पूर्ण टीकाकरण और मीजल्स-रूबेला कार्यक्रम में जिले का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई है. उन्हें अब श्रीगंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं.

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